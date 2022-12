Tiziano Ferro interrotto durante l’intervista dalla figlia piccola: il particolare nel video che non sfugge

Ha poco più di un anno e mezzo Margherita, la figlia di Tiziano Ferro e di Victor Allen, ma ha tutte le carte in regola per diventare una vera diva. Durante una registrazione per una nota emittente radiofonica, la piccola ha catapultato l’attenzione del papà su di sé, distraendolo dall’intervista. Il video è stato pubblicato sul profilo Instagram del cantante e ha suscitato molta tenerezza tra followers e colleghi.

Tiziano Ferro, la gag con la figlia Margherita

Qualche giorno fa, il cantante di Latina (attualmente negli Stati Uniti d’America insieme ai figli e al suo compagno, Victor Allen) era alle prese con la registrazione di un video.

Stava rispondendo alle domande della scaletta concordata con la redazione di Dimensione Suono Soft, quando la piccola ha iniziato a ripetere quello che diceva il papà.

Nel backstage, diventato ormai virale, vediamo Tiziano Ferro ridere a ogni tentativo di Margherita di rubargli la scena. Tra un’interruzione e l’altra, scopriamo alcuni lati inediti del carattere dell’artista, in particolare quello più dolce, giocoso e solare quando dice alla figlia: “Come fa il leone?” o: “Fai caro a papà… Grazie!”.

Dopo il caricamento del filmato, i commenti non hanno tardato ad arrivare.

Laura Pausini, Elettra Lamborghini, Emma Marrone, Aurora Ramazzotti hanno lasciato, insieme a tanti altri, una traccia del loro passaggio sul profilo di Tiziano e si augurano di rivederli insieme al più presto.

Tiziano Ferro, ecco perché Margherita non compare nel video

Dal filmato notiamo fin da subito un particolare: della figlia di Victor Allen e Tiziano Ferro compare la manina, ma non il viso.

Pur essendo disponibile a un contatto con i fans, il cantante di “Sere nere” e “Rosso relativo” tiene moltissimo a tutelare la privacy dei piccoli Andres e Margherita, adottati all’inizio del 2022.

Alla fine, comunque, Tiziano è riuscito a portare a termine il videoclip e a inviarlo alla redazione di Dimensione Suono Soft. L’intervista ufficiale è stata pubblicata in un secondo momento ed è liberamente accessibile dal sito web dell’emittente radiofonica.