Tutte le star morte in modo tragico a Natale: la terribile storia dei vip morti il 25 dicembre

Non solo George Michael, morto pochi anni fa: altre star sono scomparse proprio durante la festività per eccellenza.

La ricorrenza del Natale è festeggiata in quasi tutto il mondo ed è sinonimo di gioia e felicità. Purtroppo anche in questo giorno si registrano dei decessi. Tra i vip forse il più importante e ricordato è George Michael, Vediamo insieme anche gli altri.

James Brown

Il grande cantante americano ricordato da tutti come il “nonno del soul” è stato autore di performance indimenticabili e infuocate, grazie al suo stile unico. La sua morte è avvenuta il Natale del 2006, in un ospedale di Atlanta, in Georgia, quando James Brown aveva 73 anni, e il decesso è stato causato da un attacco di cuore. Secondo alcune persone non tutti i dettagli della sua morte sono completamente chiari e il suo migliore amico, Andre Withe, ha sempre creduto che Brown sia stato assassinato, ma non essendo mai stata eseguita l’autopsia, il mistero è rimasto irrisolto.

Charlie Chaplin

Il grande attore e regista inglese, che ha ottenuto i suoi grandi successi dopo essersi trasferito negli Stati Uniti, grazie alle sue interpretazioni nel cinema muto di allora e uno dei grandi protagonisti dello spettacolo morti il 25 dicembre. Il suo personaggio iconico “Charlot” lo ha reso celebre in tutto il mondo. Charlie Chaplin è morto in Svizzera, dove si era trasferito, nel giorno di Natale 1977, all’età di 88 anni.

Secondo le dichiarazioni della moglie la morte arrivò nel sonno, in modo pacifico. Negli ultimi mesi aveva però la necessità di una bombola di ossigeno e di una sedia a rotelle.

George Michael

George Michael è stato un grande cantante e la fama arrivò quando negli anni ’80 faceva parte del duo degli “Wham!” Successivamente il cantante ha iniziato una carriera di grande successo come solista.

L’ironia del destino, vuole che il cantante che ha portato al successo “Last Christmas” sia deceduto proprio il giorno di Natale del 2016.

Tre anni dopo la sua morte, sempre nel giorno di Natale, è morta anche la sorella Melanie Panayiotou.

Joan Miró

Uno degli artisti spagnoli di maggiore fama, Joan Miró è stato uno dei pionieri dell’arte astratta e surrealista ed in generale dell’arte moderna. L’artista catalano ha creato opere fantastiche che hanno trovato posto nei più famosi musei di tutto il mondo. La sua morte avvenne nel giorno di Natale del 1983 quando aveva compiuto 90 anni e l’insufficienza cardiaca che ne causò la morte è con grande probabilità dovuta a difficoltà respiratorie.