Uomini e Donne, Federico Dainese torna in studio dopo l’assenza e fa una rivelazione importante: pubblico gelato

Federico Dainese, che a gennaio con ogni probabilità abbandonerà il trono classico, ma per ora è tornato in studio ed ha fatto delle dichiarazioni molto importanti.

Secondo le anticipazioni nella puntata di Uomini e donne del 23 dicembre ci saranno delle importanti novità che riguarderanno sia il trono classico sia il trono over. Per quanto riguarda quest’ultimo l’attenzione sarà puntata soprattutto su Riccardo Guarnieri che nel corso delle puntate precedenti aveva iniziato una frequentazione con la dama Gloria. Il pugliese però sembra non essere intenzionato a dare l’esclusiva alla donna ma ha manifestato il desiderio di conoscere anche altre persone. Questo ha portato a numerose discussioni nello studio di Maria De Filippi soprattutto da parte degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che non sono d’accordo con l’atteggiamento di Riccardo.

Dopo il rifiuto del cavaliere però, anche Gloria ha deciso di interrompere la conoscenza con lui, allontanandolo dopo che quest’ultimo si era presentato all’improvviso sotto casa della donna. Sembra dunque che tra i due protagonisti del trono over la storia sia definitivamente conclusa.

Uomini e donne: cosa accadrà nella puntata del 23 dicembre 2022

Le anticipazioni di Uomini e donne della puntata del 23 dicembre vedono poi tra i protagonisti anche Cristina e Armando. Tra la donna e il cavaliere napoletano prosegue la conoscenza tra alti e bassi, dopo che la dama ha rifiutato un nuovo pretendente.

Cristina infatti ha affermato di voler conoscere solo Armando ma quest’ultimo ha ancora molti dubbi nei suoi confronti.

Anche Tina Cipollari ha affermato che la donna potrebbe avere qualcosa da nascondere e che sia nello studio di Maria De Filippi soltanto in cerca di fama. Per quanto riguarda il trono classico invece, ci sarà il ritorno di Federico Dainese dopo un periodo di assenza a causa del Covid. Il tronista ha portato in esterna le due corteggiatrici Elena e Vincenza e si è lasciato andare a forti dichiarazioni.

Sembra infatti che il ragazzo, nell’esterna con Elena, abbia ammesso di essere maggiormente preso dall’altra corteggiatrice Vincenza.