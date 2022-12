Oroscopo, qual è il segno più cattivo dello zodiaco: è talmente perfido che la sua natura lo porta a sovrastare gli altri segni

Un segno tra i 12 dello zodiaco è capace veramente di tutto: poco empatico e facile da gestire, se si trova ad utilizzare le sue infide armi non c'è speranza per nessuno.

Il segno zodiacale e l’ascendente possono rivelare molti aspetti sul carattere e il modo di comportarsi di una persona. Tutti i segno hanno i loro pregi e i loro difetti, ma alcuni sembrano essere più cattivi degli altri. Questo non significa che la persona di tale segno è cattiva nel vero e proprio senso della parola, ma che può avere caratteristiche negative dovute alla natura del proprio zodiacale. Cattiveria e bontà fanno entrambi parte della natura dell’uomo, ma in alcuni sembra emergere di più un elemento sull’altro: ecco, allora, qual è il segno più cattivo dello zodiaco.

Il segno zodiacale più cattivo dello zodiaco

Tra i dodici segni dello zodiaco, quello considerato come il più cattivo è lo Scorpione.

I nati sotto questo segno, infatti, possono apparire irascibili e menefreghisti, hanno una tendenza ad arrabbiarsi facilmente e non dimostrare generosità per le persone che lo circondano. Non a caso, questo segno zodiacale viene considerato anche cinico ed egoista.

Tra i segni zodiacali più cattivi rientra anche il Cancro, anche se tutti siamo abituati a pensare a loro come delle persone buone e tenere. In effetti, soprattutto quando si tratta di sentimenti, sono davvero così, ma ci sono dei casi in cui i nati sotto questo segno possono essere davvero spregevoli.

I Cancro credono molto nel detto occhio per occhio, dente per dente, quindi guai a prenderli in giro o a ferirli perché potreste pentirvene amaramente.

Un altro segno che inganna all’apparenza è quello del Capricorno. Dello zodiaco questo è il segno più introverso, menefreghista e poco fiducioso. Proprio per via di queste caratteristiche, le persone nate sotto questo segno appiano spesso scontrose e antipatiche agli occhi della gente. Il fatto di essere poco fiducioso nei confronti delle altre persone, inoltre, lo rende anche molto egoista.

Infine, fate attenzione anche i Gemelli perché proprio come Dottor Jeckyll e Mister Hyde, nascondono un doppio lato: uno buono e leale e un altro manipolatore e vendicativo.