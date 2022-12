Greta Menchi aggredita da un cane, l’ha azzannata al viso: immagini terribili, le ferite sono serie

La famosissima Youtuber Greta Menchi è stata aggredita da un cane nelle scorse ore. Per la giovane ragazza si è trattato di un’esperienza drammatica: il cane l’ha azzannata al viso, lasciandole diverse ferite. La outuber ha raccontato l’accaduto sui social, dove ha spiegato che il cane aveva i denti “affilati come bisturi”.

Nelle foto catturate su Instagram, l’aspetto di Greta Menchi è terrificante: occhi gonfi, labbra gonfie e chiazze intorno al naso. La famosa youtuber italiana è apparsa su Instagram il 15 febbraio, mostrando un viso gonfio e labbra gonfie, oltre a chiazze intorno al naso. Le foto rivelano che Greta aveva una garza tra le labbra gonfie, il che è ovviamente il risultato dell’attacco di un cane.

Le immagini pubblicate sui social da Greta Menchi

Greta Menchi ha raccontato cosa è accaduto: “Ieri sera mi ha morso un cane, non vi so dire che razza di cane fosse sappiate solo che ha dei denti che sono dei bisturi. In un secondo mi ha tagliato tutto qua. Sono corsa al pronto soccorso perché non riuscivo a capire neanche il danno solo che sentivo con la lingua che dietro era tutto aperto e niente mi hanno suturato dentro, perché di solito per le cose di animali per il rischio di infezioni non si mettono i punti però a me li hanno messi dentro e stamattina mi hanno rimandato al Sant’Eugenio per parlare con un chirurgo plastico per capire qui perché qua è tutto aperto e ora vediamo un attimo che mi dicono, vabbè un film la mia vita.

Giusto per non far preoccupare le persone, è tutto ok, spero che non mi mettano i punti la fuori perché fortunatamente non mi ha strappato la pelle. Nella sfortuna è andata bene”.