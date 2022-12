Elena Sofia Ricci si separa dal marito Stefano Mainetti: tutti i dettaglio sulla rottura dopo 19 anni

Finisce un altro matrimonio storico: il 2022 non intende smentirsi fino alla fine, confermandosi l’annua orribili per i matrimoni dei vip.

Ad annunciare la separazione del momento questa volta è Today, che racconta di come sarebbe finito il matrimonio tra Elena Sofia Ricci ed il marito Stefano Mainetti. La coppia era sposata da 19 anni ed hanno avuto una figlia, Maria, 19enne.

Elena Sofia Ricci, l’abbandono alla fiction ed al marito

È un anno di rottura per Elena Sofia Ricci che, oltre ad aver abbandonato il suo ruolo apicale come Suor Angela nella fiction Che Dio ci aiuti, ora si vede prossima ad affrontare una separazione di cui però non conosciamo alcun dettaglio.

Non c’è ancora stato un comunicato ufficiale da parte della coppia, così come non è accaduto nel caso di Claudio Amendola e Francesca Neri, i quali si sono separati in maniera consensuale, andando a vivere in appartamenti separati, senza che ciò venisse notato dal mondo del gossip se non molti anni dopo.

Le parole di Today hanno reso chiara la situazione: “Tra i colleghi di entrambi e gli addetti ai lavori, le voci sul loro allontanamento erano diventate incessanti. Da tempo non si vedevano più insieme – nonostante siano sempre stati molto riservati sulla loro vita di coppia – e a quanto pare la decisione di separarsi è stata presa di comune accordo a causa di una crisi diventata ormai insanabile”.