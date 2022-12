Mrs Doubtfire-Mammo per sempre, tutto quello che non sappiamo sul film con Robin Williams

Risale al 1993 Mrs Doubtfire-Mammo per sempre con Robin Williams, ma riesce a far ridere anche le nuove generazioni. La pellicola diretta da Chris Columbus vanta un cast eccezionale: alle riprese hanno partecipato, tra i tanti, Sally Field, Pierce Brosnan, Robert Prosky e Polly Holliday (nota per il ruolo di Flo Castleberry nel telefilm Alice). Ecco qualche curiosità legata a questo film, divenuto ormai un cult cinematografico.

Mrs Doubtfire, quello che (forse) non sai sul film con Robin Williams

A questa pellicola degli Anni 90 del secolo scorso sono legate alcune curiosità, in gran parte ignorate dal pubblico.

Una riguarda la scelta del protagonista, poiché inizialmente la parte di Daniel Hillard/Mrs Doubtfire era stata proposta a Tim Allen, in quel periodo particolarmente attivo con la serie TV “Quell’uragano di papà”.

Ed ecco un’altra chicca su una scena memorabile: quella in cui Euphegenia Doubtfire (interpretata da Robin Williams) immerge il viso su una torta ricoperta di panna. È la prima parte del film, il momento in cui la signora Sellner (l’assistente sociale) arriva nella nuova casa di Danny.

In realtà, lo sketch non era previsto: è frutto della capacità d’improvvisazione dell’attore.

Proprio lui, accortosi dell’alta temperatura sul set, riesce a sfruttare l’incidente di percorso e a non interrompere le riprese. La gag, in apparenza studiata ad arte per suscitare l’ilarità dello spettatore, è passata alla storia.

Mrs Doubtfire, un trucco da Oscar

Un’altra curiosità da conoscere sul film ha a che fare con il maquillage di Robin Williams. I truccatori (Greg Cannom, Yolanda Toussieng e Ve Neill), infatti, impiegavano circa 4 ore e mezza al giorno per dare un aspetto femminile e credibile all’attore.

Ad ogni modo, l’impegno dei make up artist è stato premiato: per il lavoro svolto sul set, il team ha ricevuto l’Oscar per il miglior trucco nel 1994, un anno dopo il termine delle riprese di Mrs Doubtfire.