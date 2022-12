Oroscopo, chi è il segno più passionale dello Zodiaco: l’amore con loro può essere davvero esplosivo

Sensualità e passione sono delle qualità proprie di alcuni segni zodiacali, anche se, a piccole dosi, è possibile trovarle in quasi tutti. La differenza è il modo di esprimerle, alcuni infatti lo fanno a modo loro. La passionalità pertanto deve essere coltivata per questi segni, c’è nè uno però in cui è innata. Stiamo parlando dello Scorpione il segno zodiacale più passionale dell’oroscopo. Nei momenti di intimità infatti non è certo il tipo che si fa desiderare al contrario, non è affatto freddo nè distaccato. Si tratta di un segno zodiacale dalle capacità innate. In coppia è uno dei segni più apprezzati anche per la lealtà che riesce a dimostrare regalando grandi soddisfazioni sotto ogni punto di vista.

Lo Scorpione infatti non è passionale solamente sotto le lenzuola ma, riesce a mostrare i suoi sentimenti in maniera eccezionale. L’amante che tutti vorrebbe avere per sentirsi sicuri e protetti ma soprattutto desiderati.

I segni più passionali

Meno calienti dello Scorpione ma sicuramente amanti eccezionali, gli Ariete si contraddistinguono per la loro caparbietà. Si tratta di un segno che merita il suo posto all’interno della classifica dei più passionali dell’oroscopo anche perché dinnanzi agli ostacoli non si ferma mai regalando grandi soddisfazioni alla persona che incrocia il suo sguardo.

Travolgenti, innamorati e amanti impetuosi, i nati sotto il segno del Leone, già come dice il loro nome stesso sono passionali e ardenti.

Si tratta di un segno estremamente sicuro, un partner attento che non trascura mai e non viene mai trascurato grazie al modo unico che ha trascinare persino i compagni meno sicuri di sè. In fono alla classifica ci sono i segni d’acqua, Pesci e Acquario. In loro la passionalità è innata, quando sono innamorati bruciano. Si tratta però di un lato del loro carattere che non emerge facilmente, solo insieme al compagno adatto riescono a tirarlo fuori altrimenti difficilmente vedrà messo in evidenza data la loro grande sensibilità.