Oroscopo di inizio anno di Paolo Fox: il Toro parte alla grande, i segni sfortunati di questi giorni

La prima settimana del 2023 si avvicina. Vediamo insieme quali sono le previsioni che l’astrologo Paolo Fox ha preparato per l’oroscopo con consigli per tutti i segni in ambito sentimentale e lavorativo.

Oroscopo Ariete

La prima settimana del 2023 sarà un po’ sottotono in amore per i nati nell’Ariete che potrebbero avere complicazioni nei rapporti sentimentali. Nel lavoro meglio restare calmi evitando di mettersi in mostra.

Oroscopo Toro

Il 2023 sarà l’anno del riscatto in campo sentimentale, iniziando proprio da questa settimana, dopo i mesi autunnali complicati. Nel lavoro evitare gli scontri con le altre persone.

Oroscopo Gemelli

In questa settimana è necessario fare attenzione alle spese. Inoltre in amore esistono ancora delle tensioni e delle agitazioni per cui sarà necessario prendere delle decisioni definitive rispetto al rapporto attuale.

Oroscopo Cancro

L’atteggiamento aggressivo ed anche un po’ ironico tipico dei nati nel Cancro, in questa settimana deve essere messo da parte per evitare dissidi e scatti di rabbia. Evitare di provocare il partner in amore e anche nel lavoro è necessario mantenere la calma.

Oroscopo Leone

L’oroscopo di Paolo Fox per la prima settimana del 2023 segnala per i nati nel Leone una grande voglia di uscire e fare nuovi incontri.

Oltre a cercare delle conferme in amore è necessario fare attenzione alle condizioni fisiche nonostante la posizione favorevole sia di Marte che di Venere.

Oroscopo Vergine

Per i nati nel segno la Luna in posizione favorevole porta a recuperare energie, ma è comunque necessario evitare di strafare. In ambito lavorativo è necessario agire con saggezza anche in prospettiva futura.

Oroscopo Bilancia

Attenzione alla stanchezza ed alla pesantezza in questa prima settimana del 2023, che potrebbero portare a delle crisi sentimentali.

Per quanto riguarda il lavoro sono in arrivo delle nuove opportunità.

Oroscopo Scorpione

Settimana di grandi motivazioni per i nati nel segno, caratterizzata da grande reattività. E’ necessario mantenere la positività in amore per evitare problemi. Dal punto di vista lavorativo la situazione è stabile.

Oroscopo Sagittario

Cambiamenti in vista a livello lavorativo, con segnali da raccogliere in fretta, facendo anche attenzione a non avere discussioni con le persone nate sotto il segno del Cancro.

Oroscopo Capricorno

Giornate positive in amore per i nati nel segno grazie alla posizione della Luna, anche se persiste un po’ di rabbia.

Possibili sviluppi per quanto riguarda i progetti di lavoro.

Oroscopo Acquario

Settimana favorevole in amore per i nati nel segno, sia per i single che per chi è in coppia, che potrebbero anche recuperare qualche dissidio. Miglioramenti in vista anche nel settore del lavoro.

Oroscopo Pesci

Settimana che porta emozioni la prima del 2023 per i nati nel segno che avranno il cuore ravvivato anche da un recupero dal punto di vista fisico, superando anche problemi familiari. Bene il versante lavorativo.