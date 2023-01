Federico Fashion Style, l’ex compagna ha un nuovo amore: la reazione dell’hair stylist quando ha capito chi era

Si può dire che il nuovo anno abbia avuto un effetto positivo sulla vita di Letizia Porcu, ex fidanzata di Federico Fashion Style e madre di Sophie, con cui condivide la bambina. Le voci sull’omosessualità del parrucchiere vip, emerse dopo la rottura con la Porcu, hanno portato a fare diverse ipotesi sulla loro separazione.

Secondo recenti notizie, Letizia avrebbe iniziato a frequentare un nuovo uomo almeno intorno a Capodanno, a giudicare da alcuni post sui social media giunti a Deianira Marzano e verificati da Amedeo Venza. Il DJ Vincent Arena sarebbe l’uomo in questione, visto che la donna è stata fotografata mentre camminava mano nella mano con lui per le vie dello shopping a Roma.

I due si sarebbero conosciuti in un parco divertimenti per bambini e da allora si frequentano.

Federico Lauri sul nuovo amore della ex compagna

Federico Lauri non sembra aver reagito benissimo alla nuova relazione della ex compagna: “É vero quando si dice si chiude una porta si apre un portone.

Ti accorgi di chi ti utilizza per altri scopi, ma la vita non è fatta di maschere, ma di realtà, di dire le cose belle e le cose brutte e a volte anche di non nascondersi, ma di affrontare la vita come ho fatto io…Detto questo chi vuole capire capisce, tanto chi vuol capire ha già capito ma poi non parla ma fa parlare gli altri, però anche gli altri si stanno calmando”