La Famiglia Addams, tutto sul film che ha preceduto la serie di Tim Burton: la tragedia dell’attore

Per l’ultima serata dell’anno, TV8 ha scelto di chiudere in bellezza: sulla scia del successo planetario che Netflix sta raccogliendo grazie alla serie Mercoledì, il canale trasmetterà La Famiglia Addams, pellicola del 1991, diretta da Barry Sonnenfeld.

La Famiglia Addams, un evergreen per Capodanno: trama e personaggi

Nato come riadattamento delle vignette firmate da Charles Addams nel 1937, questo storico film ha un cast di tutto rispetto nel quale spicca una giovanissima Christina Ricci, nei panni di Mercoledì e il Premio Oscar Anjelica Huston nei panni di Morticia, interpretazione che le valse la candidatura al Golden Globe.

Ma veniamo alla trama, del tutto memorabile, de La Famiglia Addams. I coniugi Gomez e Morticia sono una coppia innamorata e tanto stravagante da amare tutto ciò che è macabro. Vivono in una lugubre tenuta con i due figli, Mercoledì e Pugsley, la nonna, il domestico Lurch e una mano indipendente, capace di comunicare con tutti muovendo semplicemente le dita.

Un giorno, dopo 25 anni di lontananza a causa di un litigio, lo zio Fester – fratello di Gomez – fa ritorno alla tenuta, dichiarando di volersi lasciare tutti i dissidi passati alle spalle. Viene accolto con gioia dal capofamiglia e con altrettanto sospetto dalla giovane Mercoledì.

Fester in occasione della riconciliazione con gli Addams è accompagnato da una sedicente dottoressa tedesca, capace di destare nella ragazzina ancora più dubbi.

Tra vicissitudini, pericoli e tradimenti, Fester e la donna verranno smascherati: si tratta infatti di truffatori intenzionati ad appropriarsi delle ricchezze della famiglia Addams. Come finirà? Fester, colpito dall’affetto ricevuto, si schiererà con Gomez e Morticia per sconfiggere una volta per tutte l’imbrogliona truffatrice e continuare la sua vita con la lugubre famiglia Addams.

Tutte le versioni de La Famiglia Addams

Una storia di grande successo e tanto singolare non poteva che essere reinterpretata e declinata in prodotti differenti. Oltre al film del 1991, le vignette di Charles Addams hanno infatti ispirato la celebre serie TV in bianco e nero che ha esordito in America sulla ABC per due stagioni, andate in onda tra il1964 e il 1966. Negli anni ’70 è stata rilasciata la prima delle due serie animate ispirate alla famiglia più lugubre di sempre. Nel 1993 è stato distribuito il sequel La famiglia Addams 2, diretto ancora da Sonnenfeld, per arrivare al 2010 con il musical The Addams Family che ha esordito a Broadway in grande stile.

L’appuntamento con La Famiglia Addams, dunque, è per sabato 31 dicembre alle 21.30 su TV8!