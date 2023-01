Oroscopo della settimana dal 9 al 15 gennaio 2023: tutti i segni e le previsioni

Tutte le previsioni dell'astrologo Paolo Fox su come procederà il mese di gennaio alla conclusione delle feste: chi avrà una settimana fortunata e chi no.

Come andrà la seconda settimana di gennaio? Ce lo dice Paolo Fox con le sue previsioni.

Ariete

Giove nel segno vi porterà tante novità, soprattutto per quanto riguarda l’ambito professionale. Venere torna a favore e questo vi regalerà un po’ di tranquillità nel rapporto di coppia. Mercoledì i single potrebbero fare un incontro importante.

Toro

Questa settimana sarà per voi all’insegna della rivincita. Stanchi di farvi mettere i piedi in testa dai vostri superiori, vi farete valere e questo porterà miglioramento. Mercurio vi aiuterà a stabilire nuove connessioni sentimentali.

Gemelli

La settimana inizierà con grinta, forza di volontà e con tanta voglia di fare.

Attenzione a non esagerare. però, dovete dedicare un po’ del vostro tempo anche ai vostri affetti.

Cancro

Sentite il bisogno di avere delle novità nella vostra vita e questa settimana lavorerete proprio per questo. Lunedì, grazie alla vostra fantasia e creatività potreste mettere in piedi un progetto importante.

Leone

Qualche incomprensione con il partner potrebbe scombussolarvi. Nel lavoro sono in programma novità interessanti.

Vergine

La Luna nel segno vi renderà particolarmente produttivi e molto sereni. Il fine settimana lo passerete in compagnia degli amici e gli affetti più cari.

Bilancia

Dovete avere ancora un po’ di pazienza e prendere le situazioni negative con più calma. La settimana lavorativa procederà ancora con alti e bassi.

Scorpione

Questa sarà per voi la settimana ideale per riposare un po’ e lo meritate dopo lo stress di queste feste. Se proprio non riuscite a sfuggire agli impegni, provate ad essere più disciplinati, in modo da essere più produttivi.

Sagittario

A inizio settimana potreste ricevere una chiamata per l’inizio di un nuovo progetto o lavoro. Il vostro partner, invece, ha bisogno delle vostre attenzioni, non trascuratelo.

Capricorno

In questi giorni sarete particolarmente ottimisti, forse perché siete consapevoli che per voi sarà un anno di riscatto.

Acquario

I prossimi giorni trascorreranno in maniera tranquilla, ma attenzione a non prendere decisioni affrettate.

Pesci

Chiariti tutti i dubbi, vivrete una settimana piena di amore e passione. Se volete intraprendere nuovi percorsi lavorativi, vi conviene studiare bene il tutto.