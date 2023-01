C’è Posta per te, il super ospite è da non crederci: un vero mito del cinema mondiale

Torna l'appuntamento con C'è posta per te: arrivano nuovi postini e grandi novità in ogni puntata serale del programma.

Sabato 7 Gennaio avrà inizio la prima puntata della nuova edizione dello show di Maria de Filippi, ideato e condotto da lei stessa, C’è posta per te è ormai alla sua ventiseiesima edizione. Ospiti internazionali e star nostrane allieteranno gli ospiti delle varie serate di questa edizione. Quest’anno come primi partecipanti ci saranno Charlize Theron e Massimo Ranieri, invitati proprio per mettere un punto ai vari screzi della serata. Tentativi di ricongiungimento, genitori e figli che desiderano riallacciare i loro rapporti ma anche terzi che tentano di intercedere per appianare litigi vecchi di decenni.

Anche quest’anno secondo le prime anticipazioni, dovrebbero esserci nove puntate, sparse durante l’arco dell’anno, e dovrebbero concludersi poco prima della stagione estiva con qualche pausa durante l’anno. Tra new entry e ospiti fissi del programma anche questa edizione non lascerà l’amaro in bocca mostrano un lato unico dell’essere umano.

Le nuove puntate di C’è posta per te

Ad allietare la puntata quest’anno ci sarà una new entry all’interno del cast. Si tratta di Giovanni Vescovo, che sarà uno dei nuovi postini dell’edizione. Volto già noto in tv, anche lui aveva precedentemente partecipato a Uomini e Donne, e quest’anno, già in divisa d’ordinanza, ha rilasciato il suo primo video in cui ha parlato un po’ di sè.

I postini dunque saranno ben cinque e sono già stati avvistati in giro per l’Italia per portare le missive a coloro che renderanno unico il programma. Non resta che attendere sabato per iniziare a vedere bene l’articolarsi delle varie storie. Grazie ai social, sono numerosi i partecipanti che hanno avuto l’opportunità di diventare vere e proprie star. Strappalacrime, esilaranti, divertenti ma anche particolarmente tristi o serie, impossibile prevedere fin da ora come saranno le storie che vederemo e chi avrà il coraggio di aprire o non aprire la busta.