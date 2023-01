Sara Daniele, tutte le curiosità sulla figlia del compianto Pino Daniele

Pino Daniele è uno di quegli artisti che rimangono nel cuore delle persone, nonostante la loro scomparsa. Lui, insieme a tanti altri, continua a vivere attraverso le loro opere d’arte e ai loro familiari che tengono il ricordo sempre acceso. Pino Daniele più che un cantautore si può considerare come un poeta in grado di lasciare un segno nel cuore di chiunque lo ascolti. Sua figlia, Sara Daniele, lo ha voluto ricordare con un dolcissimo post sui social, ma conosciamola meglio.

Chi è Sara Daniele? La biografia

Sara Daniele è nata a Roma il 30 maggio 1996 ed è la terzogenita del cantautore Pino Daniele.

Sara è nata dal secondo matrimonio dell’artista con Fabiola Sciabbarresi. Sara ha due fratelli, Sofia e Francesco e due fratellastri Alessandro e Cristina. Il suo legame con il papà e molto forte e lo si può capire anche semplicemente leggendo il suo ritratto sul suo sito online dove dice di essere partenopea e carismatica. Attualmente non vive più a Roma, ma si è trasferita a Londra per proseguire gli studi, anche se un giorno non le dispiacerebbe tornare in Italia. Un po’ per gioco ha realizzato una linea di t-shirt dallo stile essenziale, ma ben presto questa sua passione si è tramutata in un vero e proprio lavoro.

La sua passione per la musica di Sara Daniele

Da buona figlia di Pino Daniele ha anche una spiccata passione per la musica. Passione che è nata anche perché è cresciuta in un mondo pieno di musicisti. Tuttavia, ha dichiarato più volte di non voler intraprendere alcuna carriera nel mondo dello spettacolo per il timore di vivere sempre nell’ombra di suo padre.

L’amicizia con Aurora Ramazzotti

L’amicizia tra Sara Daniele e Aurora Ramazzotti è nata in maniera un po’ bizzarra. All’epoca dei fatti c’erano molti profili fake sui social e Sara sembra proprio esserci cascata.

Un giorno, poi, un’amica di Aurora le disse che Sara Daniele volesse salutarla e lei tutta entusiasta la salutò in maniera molto confidenziale, solo allora si rese conto che la persona con la quale aveva chattato per mesi non era la vera Aurora, ma un profilo fake. Adesso, però, la loro amicizia è molto profonda.