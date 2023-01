Uomini e Donne, Federico Dainese dice la verità sul suo abbandono al programma: ci sarebbero anche dei filmati

Il tronista era arrivato nel programma a settembre e sembrava destinato ad uscire presto in compagnia di una dolce metà: non è andata così.

Vi sono rimasti dei dolcetti natalizi? Allora accomodatevi sul divano e gustatevi in tutto relax il ritorno di Uomini e Donne che riparte con la prima puntata del 9 gennaio 2023 e promette di essere scoppiettante.

Il dating show che va in onda ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì alle 14,45 oggi conterrà un vero colpo di scena. Protagonista? Federico Dainese.

Federico Dainese abbandona il trono. È un addio?

A quanto pare, la storia si ripete. Dopo l’abbandono di Federica Aversano, che dice addio al Trono Classico senza effettuare una scelta tra i suoi pretendenti, anche Federico pare non volere nessuna delle sue corteggiatrici.



A conoscere i veri motivi al momento sono solo Maria De Filippi e la Redazione, a noi non resta che attendere la messa in onda della puntata, che è stata registrata il 21 dicembre 2022.

La stranezza però sta nel fatto che il ragazzo ha lasciato gli studi di Cinecittà a Roma, senza aver effettuato un’ultima registrazione.

A questo punto Federico potrebbe essere interrogato direttamente da Maria, che chiederà al ragazzo spiegazioni sul suo gesto, oppure la Redazione potrebbe mostrare al pubblico dei filmati esplicativi su quello che è accaduto prima della sua decisione.

Andrà via per sempre dal programma?

Tensioni tra Armando Incarnato e Maria De Filippi

Negli ultimi giorni dell’anno abbiamo assistito a tensioni e malumori per una lite furiosa che ha coinvolto Armando Incarnato, Antonella e Cristina. Il corteggiatore partenopeo in particolar modo è stato ripreso da Tina Cipollari e Gianni Sperti, che lo accusano di non vivere il programma con lo spirito giusto, ovvero quello di cercare l’amore vero.

Nelle prime puntate del 2023 anche Maria si arrabbia con Armando. Motivazione? Lo accusa di non aver voluto partecipare ad una videochiamata di una corteggiatrice interessata a lui.

La conduttrice quindi condivide il pensiero degli opinionisti Tina e Gianni e crede che Armando non si stia veramente impegnando nella ricerca di una compagna con cui condividere la sua vita sentimentale. Con la sua solita eleganza non mancherà di dire cosa pensa ad Armando.

Gemma e Alessandro. La storia si ripete

Le ultime giornate di dicembre hanno visto Gemma Galgani interessarsi ad un nuovo corteggiatore, Alessandro. Ma pare che l’idillio sentimentale tra loro sia finito ancora prima di iniziare. Infatti l’uomo ha espresso interesse anche verso altre signore del programma, come Cristina, Desdemona e Pamela.

Gemma sembra non apprezzare la concorrenza e probabilmente vedremo Alessandro declassato, dal ruolo di corteggiatore a semplice amico.