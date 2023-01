Alessia Marcuzzi rompe il silenzio sulla separazione da Paolo Calabresi Marconi: cosa è accaduto

Alessia Marcuzzi ha cominciato a rimettere insieme i pezzi della sua vita, un tassello dopo l’altro. Non solo la conduttrice è tornata in tv con Boomerissima ma ha anche lasciato Mediaset, e non solo: anche il suo matrimonio è andato gambe all’aria.

Per la prima volta, a Il Corriere della Sera, Alessia Marcuzzi ha raccontato cosa ha portato alla fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi.

Lasciare Mediaset per andare in Rai ha dovuto abbandonare casa Mediaset che, per anni, è stata la sua casa. Non si tratta di un matrimonio finito male, quello televisivo: ”Sono riuscita a mantenere buoni rapporti con tutti, non ci sono state discussioni o litigi e sono andata via davvero per un’esigenza mia.

Forse quando lavoravo lì non c’era lo spazio per un programma così ma sono dell’idea che le cose succedono quando devono succedere”. Boomerissima, il suo nuovo programma, è stato definito un azzardo:”Ho 50 anni e credo che il mio pubblico abbracci proprio la fascia di quella rete. In più, mi volevo mettere alla prova. Non ho paura di rimboccarmi le maniche e non mi sento mai arrivata. A volte la mia insicurezza mi ha creato un po’ di fragilità, è per questo che mi butto. So benissimo che Rai 2 è una scommessa ma per me è una scommessa bellissima.

Il mio obiettivo è migliorarmi”.

Alessia Marcuzzi parla del matrimonio finito: “Devo essere felice”

Non si è trattato dell’unico balzo nel vuoto del 2022 per Alessia Marcuzzi, che ha messo fine ad un matrimonio che è apparso fino a poco prima solido e sereno.

A quanto pare, il matrimonio sarebbe finito serenamente, per via della ricerca di una maggiore felicità: ”Devo essere felice, sì. Poi quando ci sono dei figli bisogna che anche loro lo siano, sia chiaro: è vero che sono una sempre alla ricerca di emozioni, ma sono anche molto chioccia come mamma.

Parlo con i miei figli delle mie scelte e la mia famiglia mi supporta e mi sostiene sempre, senza farmi sentire mai giudicata. Ci si deve provare nella vita ad essere felici, insomma. Poi non è sempre semplice. Ma oggi sono serena”.