Giornalista sviene durante il servizio, scena agghiacciante in diretta: il video terribile

La giornalista stava facendo un servizio quando all'inizio è entrata in stato confusionale. La scena che ha seguito il malore è stata spaventosa.

Durante un’intervista televisiva in diretta, una giornalista della CTV di Edmonton, in Canada, è svenuta dopo aver ricevuto un gran numero di messaggi ingiuriosi su un vaccino. Dopo l’intervista, vissuta domenica pomeriggio, Jessica Robb ha avuto un collasso e ha subito rassicurato il pubblico. La giornalista, che era stata abbattuta per un breve periodo e poi aveva rassicurato il pubblico, è stata bersagliata dalle critiche dopo l’intervista sul vaccino Covid. Tuttavia, la giornalista ha rassicurato il pubblico e ha confermato le sue condizioni. “Ho ricevuto un’insolita quantità di critiche e di messaggi di odio”, ha detto Robb dopo l’intervista, “tutti privi di fondamento e fuorvianti”.

Jessica Robb sviene in diretta: cosa è accaduto dopo

Jessica Robb stava parlando durante un servizio quando il pubblico l’ha sentita incespicare: ”Le famiglie stanno spingendo i federali a… spingono i federali a…Scusa, Nahreman, non mi sento molto bene in questo momento, e sto per…”.

A quel punto il conduttore dallo studio ha deciso di staccare il collegamento:”Va bene, torneremo da te e ci assicureremo che Jessica, tu stia bene”.

Guarda il video: