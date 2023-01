Uomini e donne, Federico Nicotera spiazza lo studio con il suo gesto: ora è chiaro chi vuole davvero

Proseguono le registrazioni del seguitissimo programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, in onda tutti i giorni su Canale 5 nella fascia oraria delle 14:45. Tante novità, colpi di scena e un susseguirsi di eventi che renderanno la puntata davvero avvincente. Scopriamo insieme cosa succederà durante la puntata del 9 gennaio 2023, con tutte le anticipazioni trapelate nelle ultime registrazioni.

Le anticipazioni più interessanti della puntata del 9 gennaio 2023

Per quanto riguarda il trono classico, le idee sulla scelta finale sono ancora molto incerte: Lavinia Mauro e Alessio Corvino non sembrano andare molto d’accordo e quell’idillio iniziale stenta a trasformarsi in qualcosa di più importante.

Durante l’esterna la bella tronista ha baciato Alessio Campoli, lasciando l’altro Alessio stupito e interdetto. In queste ore decisive, infatti, Alessio Corvino si sta chiedendo cosa provi davvero Lavinia, perché si sia comporta così e cosa debba aspettarsi per il futuro.

Anticipazioni sulla puntata del 10 gennaio 2023 di Uomini e Donne: il trono over

Nuove anticipazioni per il trono over che vede protagonista Riccardo Guarnieri che sembra aver cambiato idea sulla sua prima fiamma, tanto da aver rivelato di aver trascorso l’ultimo Capodanno con l’affascinante Gloria Nicoletti.

Riccardo e Gloria hanno ammesso di piacersi e di frequentarsi anche se non si può parlare ancora di una relazione seria né di amore. La dama, infatti, ha ammesso di essere rimasta molto colpita dalla personalità di Riccardo dietro le quinte, dove si sente più libero di esprimere i suoi sentimenti e le sue idee, mostrandosi affettuoso e tenero.

Le ultime novità su Federico Nicotera

C’è ancora molto da chiarire sulle intenzioni di Federico Nicotera, che sembra non avere le idee chiare sulla donna da scegliere. Così ha deciso di uscire in esterna con Carola Carpanelli ottenendo un bacio sulla guancia da parte della bella corteggiatrice che non si è aperta più di tanto.

Intanto durante il ballo il tronista ha fatto scendere il gelo in studio quando si è rifiutato di danzare con le altre pretendenti, dando un segno chiaro delle sue intenzioni e preferenze.