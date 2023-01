Gabriella Pession, lutto devastante: è accaduto mentre si trovava sul set

La porta rossa, fiction di Rai2 con Lino Guanciale e Gabriella Pession, tornerà in onda mercoledì 11 gennaio. Sono passati quattro anni dall’ultima stagione. Quest’ultima, in una lunga intervista rilasciata a Specchio, inserto de La Stampa, ha spiegato che durante le riprese degli episodi è stata colpita da una terribile perdita. Per uno strano scherzo del destino, Pession, che interpreta una donna costretta a misurarsi con la morte di Cagliostro (interpretato da Lino Guanciale), ha dovuto affrontare contemporaneamente la perdita del padre nella vita reale.

Alla fine dell’intervista, Gabriella Pession, che aveva appena vissuto una tragica perdita, ha offerto la chiave del successo del dramma in quanto affronta una preoccupazione universale: la morte e l’aldilà.

Dopo la sua morte, ha detto, le sue azioni e il suo lavoro sarebbero sopravvissuti, così come i suoi valori. Ha anche espresso la sua visione personale, che ha definito come segue: “Sono convinta che esista un’altra dimensione, non so forse darle un nome ma non ho una visione materialistica della vita.

Sono convinta che non finisca tutto nel nulla. Oggi quindi la domanda che mi pongo è: cosa voglio lasciare ai miei figli ed ai miei cari?

“. Sul lutto vissuto, ha dichiarato: “Essermi trovata sul set dove bisognava elaborare una perdita e sentire nell’assenza la presenza dell’altro è stato un viaggio poetico e intimo“.