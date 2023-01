Uomini e Donne, Lavinia Mauro si espone con un gesto eclatante verso un corteggiatore, lui basito

È tornato dopo la pausa natalizia ancora più avvincente ed entusiasmante il date show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi alle 14:45. I nuovi tronisti e corteggatori, sia del trono classico che over, hanno molte novità in serbo per gli spettatori e sembra proprio che ci lasceranno molto stupiti per le scelte che faranno. Scopriamo insieme le ultime anticipazioni della puntata del 13 gennaio 2023.

Anticipazioni Uomini e Donne della puntata del 13 gennaio 2023

Nel trono over il cavaliere più chiacchierato di sempre è Riccardo Guarnieri che si troverà ancora sotto i riflettori per il suo carattere impetuoso e impulsivo.

Il giovane, infatti, non ha mai nascosto il suo grande interesse per Gloria Nicoletti che ha provato a portare in esterna più volte, senza portare a casa alcun risultato positivo.

Questa successione di eventi e il chiacchiericcio intorno ai due costringerà la bella Gloria a uscire fuori da guscio, costringendo Riccardo a prendere la decisione finale: si metteranno insieme? Riusciranno a coronare il sogno di un amore eterno come desiderano entrambi? Attendiamo gli eventi, sperando che la dama non attuerà il suo solito comportamento da vittima!

Anticipazioni del 13 gennaio 2013 per il trono classico

Protagonista del trono classico, invece, è Lavinia Mauro: una giovane dalla forte personalità che non teme di esporsi e di prendere le sue decisioni in modo autonomo.

È infatti con coraggio che Lavinia ha invitato in esterna Alessio Campoli, uno dei corteggiatori più interessati dello studio.

Insieme sono andati nel ristorante dove i genitori di Lavinia si sono conosciuti e hanno iniziato la loro storia d’amore, un luogo a cui la giovane tiene tanto e che ha rappresentato un gesto simbolico, per far capire agli spettatori e ad Alessio che anche lei è interessata a lui.

Alessio si è mostrato visibilimente sorpreso della scelta di Lavinia e i due sembrano molto affiatati, soprattutto dopo l’esterna che li ha portati a un passo dall’attesissimo bacio. In studio gli altri corteggiatori hanno subito il contraccolpo mostrando ostilità verso il loro rivale. Ma cosa accadrà nelle prossime puntate? Cosa sceglierà Lavinia in modo definitivo?