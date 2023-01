Bud Spencer, chi è la figlia illegittima Carlotta Rossi: la storia del loro travagliato rapporto

Carlo Perdersoli, in arte Bud Spencer, è stata una vera e propria icona del cinema e tutti gli italiani e non sono conservano di lui un affettuoso e bellissimo ricordo. Bud Spencer, però, non era solo un attore e un grande artista, ma anche un atleta e un papà splendido. Dal matrimonio con Maria Vasaturo, infatti, sono nati 3 figli, Giuseppe, Cristiana e Diamante. Inoltre, sembra che Bud Spencer abbia anche una figlia illegittima, Carlotta Rossi.

Bud Spencer e i figli Giuseppe, Cristiana e Diamante

Giuseppe, soprannominato dal suo papà Peppotto, è il più grande dei tre ed è un regista, sceneggiatore e produttore.

Lui stesso ha prodotto anche alcuni film che avevano suo padre come protagonista, ovvero, Un piede in paradiso, Botte di Natale e Figli del Vendo. È stato produttore anche di famose serie tv come Noi siamo angeli e I delitti del cuoco. La secondogenita, Cristiana è una famosa pittrice e scultrice. Spesso organizza aste, mostre e altri eventi di beneficenza. Il suo film preferito del suo papà è Piedone lo sbirro. La più piccola dei tre figli, Diamante, in arte Diamy Spencer, lavora anche lei nel mondo dello spettacolo, in quanto è un’attrice. Ha preso parte del cast dei film Superfantagenio e Un piede in paradiso.

Del padre ha un ricordo molto tenero e in un’intervista ha raccontato che aveva una memoria eccezionale, tanto da leggere un libro intero in una notte e raccontarlo tutto il giorno dopo.

Chi è Carlotta Rossi, la presunta figlia illegittima di Bud Spencer

Dopo alcuni anni dalla scomparsa dell’attore napoletano, Carlotta Rossi esce allo scoperto e rivela di essere la figlia segreta nel suo libro intitolato A metà. Carlotta è una producer televisiva italiana e vive a Londra. Attualmente ha intrapreso un percorso giudiziario per ottenere il riconoscimento. Di Bud Spencer dice di essere stato un padre presente e di averle dato sempre il mantenimento.

Le piacerebbe conoscere i suoi fratelli e avere un rapporto con loro.