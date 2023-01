C’è Posta per Te, tutti i momenti più belli del programma negli ultimi 10 anni

C’è posta per te è uno dei programmi più belli ed emozionanti condotti da Maria De Filippi. Il people show del sabato sera della scuderia di Mediaset ci ha regalato tante storie belle ed emozionanti e altre molto divertenti. Ripercorriamo, allora i momenti più belli degli ultimi 10 anni.

I momenti più belli di C’è posta per te

1. La commozione di Robert De Niro

Era il 2011 quando è stato ospite della puntata uno degli attori più famosi del mondo Robert De Niro. La storia era quella di una donna vittima di violenze domestiche che è riuscita a liberarsi con molta fatica e anche per merito dei figli.

Le situazioni terribili vissute in quegl’anni hanno purtroppo lasciato il segno, così i figli della donna hanno deciso di farle una sorpresa e scrivere alla trasmissione per farle conoscere uno dei suoi attori preferiti, Robert De Niro. Durante la puntata, l’attore hollywoodiano era così commosso ed emozionato che non è riuscito praticamente a smettere di piangere.

2. Una proposta di matrimonio speciale

All’attore Chris Hemsworth, meglio conosciuto per vestire i panni di Thor nei film targati Marvel, viene dato un compito arduo, ovvero quello di convincere Roberta a sposare Pietro. La coppia aveva vissuto dei brutti momenti a causa di una malattia di lui, ma Pietro vuole chiederle finalmente la mano e con l’aiuto di Chris sicuramente ci riuscirà.

3. Una mamma unica

Nel 2018, invece, l’attore Patrick Dempsey, noto per essere stato per tanti anni Derek Sheperd in Grey’s Anatomy, ha fatto una bellissima sorpresa ad una mamma speciale.

La donna aveva purtroppo perso il marito, padre dei suoi figli, per un incidente di lavoro. Da allora ha dovuto rimboccarsi le maniche e fare sia da madre che da padre, senza mai lamentarsi. I figli, Francesca e Gennaro, decidono allora di fargli conoscere il suo attore preferito.

4. La sorpresa a papà Pino

In questa puntata del 2019 viene raccontata la storia del signor Pino, un papà molto speciale. Per anni si è dedicato alle cure della moglie malata e ai suoi tre figli, trascurando se stesso. Con l’aiuto di Julia Roberts i figli gli hanno fatto capire che adesso è arrivato il momento di dedicare un po’ di tempo a sé.