Guendalina Tavassi, tutto sul passato difficile della sorella di Edoardo Tavassi e il rapporto con il gieffino

Edoardo Tavassi è uno dei concorrenti più apprezzati dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Con lei, la sorella, Guendalina, già conosciuta al grande pubblico per aver fatto lo stesso reality parecchi anni prima. I Tavassi inoltre sono stati insieme all’Isola dei Famosi conquistando l’affetto di tutti coloro che hanno votato per loro durante le puntate. Guendalina però ha deciso di rendere noto uno dei momenti più duri che li ha visti protagonisti, un fatto accaduto nel passato ma che ancora, entrambi, nono sono riusciti a superare nè a dimenticare. Il racconto della Tavassi parte dal fatto che entrambi adesso sono sempre felici e sorridenti ma, in passato, non erano proprio così.

I loro genitori hanno divorziato quando lei e Edoardo erano giovanissimi, insieme si sono sentiti dei pacchi postali spediti dall’uno all’altro dei genitori in lite tra di loro. L’unica ancora che avevano erano loro stessi, fratelli e amici, hanno imparato a supportarsi a vicenda.

Il Grande Fratello e la vita privata

Il momento più doloroso per i fratelli Tavassi è stato quando i genitori hanno deciso di dividersi i figli. Lei è rimasta con il padre mentre Edoardo è stato sempre con la madre. In quei dieci lunghi anni si sono visti davvero poco, i genitori li avevano allontanati e non potevano ricongiungersi quando volevano poiché abitavano anche molto distanti.

Intorno ai quattordici anni però, i ragazzi, hanno espresso il loro desiderio di passare molto più tempo insieme, come una vera e propria famiglia, ed è allora che hanno capito come ricongiungersi e quanto sia importante per loro l’affetto e il sostegno l’uno dell’altro. Guendalina vorrebbe che fosse suo fratello a vincere il reality, la sua presenza all’interno della casa più spiata d’Italia ha certo lasciato il segno, è infatti uno dei concorrenti più amati dal pubblico.

Anche la nonna dei fratelli ha predetto in sogno che sarà proprio Edoardo a vincere il programma.

La storia con Micol Incorvaia

I fratelli non fanno mistero che l’amore è un punto importante della loro vita. Se da un lato Guendalina vorrebbe che fosse suo fratello condurla all’altare con l’amore della sua vita, dall’altro Edoardo non riesce a trovare qualcuno con cui condividere la vita insieme. All’interno della casa sembra essersi molto legato a Micol, i due hanno iniziato una relazione -che ancora non si è capito se può essere definita tale- e non resta che attendere per vedere i progressi.