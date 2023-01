Iva Zanicchi, qual è la malattia gravissima del marito Fausto Pinna

Fausto Pinna è il marito di Iva Zanicchi, i due insieme da quasi quarant’anni ha condiviso tutto, i momenti di gioia e dolore, come quello che stanno affrontando in quest’ultimo periodo. L’uomo infatti sta combattendo contro una gravissima malattia di cui la Zanicchi ha deciso di parlare dopo qualche mese dalla fine delle cure. Iva infatti ha espresso tutta la sua ansia, sottolineando che per pudore non ama parlare del dolore ma silenziosamente, lei e il marito, affronteranno anche questo intoppo. La Zanicchi ha detto al suo pubblico che Fausto soffre di una grave forma di tumore ai polmoni, a causa probabilmente delle 90 sigarette che fumava ogni giorno.

Queste infatti sono state probabilmente la causa della malattia contro cui si trova a combattere ma che per fortuna, ha scoperto prima che fosse troppo tardi. Di recente la Zanicchi ha confessato che il marito ha subito una forte depressione, proprio a seguito delle forti cure a cui è costretto a sottoporsi.

L’inizio della loro storia d’amore

Trentasei anni insieme, dieci anni di differenza che per loro sono il nulla. Iva infatti ha 82 anni mentre lui 72. In molti si chiedono come abbiano fatto a mantenere vivo il loro amore per tutto quel tempo, i due hanno infatti rilasciato un’intervista nel salotto di Barbara D’urso confermando che nella loro storia non ci sono mai stati periodi in cui hanno dubitato dell’amore l’uno dell’altro.

Secondo loro il segreto del loro amore è proprio quello di desiderarsi sempre, in maniera carnale e giovanile. In tutti quegli anni insieme si sono sempre desiderati allo stesso modo e la passione non è mai scemata. Questo periodo sarà solo un banco di prova per il loro amore che riuscirà a superare tutti gli ostacoli che la vita potrebbe decidere di mettergli davanti. Iva e Fausto vedono quasi la luce alla fine del tunnel, pronti a concedersi un po’ di meritata vacanza dopo questo duro momento.