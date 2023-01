Oroscopo del weekend del 14-15 gennaio 2022: Vergine in difficoltà, Bilancia davanti a una svolta

Paolo Fox presenta le previsioni dell'oroscopo per il weekend: per alcuni segni non sarà un weekend affatto facile.

Ariete

Il week end sarà particolarmente impegnativo dal punto di vista sentimentale. L’amore vi ha messo alle corde e rischiate di rimanere da soli a causa del vostro egocentrismo.

Toro

Non ci sono interventi particolarmente difficili per voi, è come se la parola giusta al momento giusto vi uscisse naturalmente. Cercate di stare fuori dai guai, a breve ci saranno notizie interessanti.

Gemelli

Il malumore regnerà per tutto il week end, nella vostra testa avete solo brutti ricordi di questo particolare periodo dell’anno.

Cancro

Iniziate a mettere nero su bianco i vostri pensieri, belli o brutti che siano.

Quest’attività potrebbe aiutarvi a mettere ordine nella vostra vita.

Leone

Non siate leggeri nell’affrontare quelle questioni che sembrano mettervi paura, ci sono dei dettagli che dovrete chiarire al più presto.

Vergine

Non siete più quelli di un tempo, il malessere di quest’ultimo periodo vi ha segnato profondamente. Mettete un punto e cercate di ripartire rincorrendo i vostri sogni.

Bilancia

Avete iniziato troppo tardi a liberarvi dei pesi superflui. Gli errori del passato in questo fine settimana porrebbero bussare alla vostra porta, ma, non è detto che voi non gli aprirete.

Scorpione

Qualche drink di troppo vi farà esagerare con le avances verso la persona amata, una bella dimostrazione d’amore potrebbe essere quello che serviva per concretizzare un rapporto di lungo periodo.

Sagittario

Non siate rigidi con voi stessi, durante questo fine settimana vi godrete al meglio uno dei momenti più divertenti degli ultimi anni.

Attenzione a non dire troppe bugie al partner.

Capricorno

In famiglia c’è qualche piccolo disaccordo che potrà essere appianato solo con il vostro intervento. Non siate timidi e dite sempre quello che pensate.

Acquario

Non lasciatevi distruggere dal peso delle responsabilità, avrete modo di ricaricare le batterie e ripartire più forti che mai.

Pesci

Avete messo un po’ d’ordine nella vostra vita e si vede, continuate in questo modo e a breve vedrete i frutti del vostro lavoro.