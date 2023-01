Oroscopo della settimana dal 16 al 22 gennaio 2023: tutti i segni e le previsioni

La prossima settimana sarà in discesa per alcuni segni, che avranno tutti gli astri dalla loro parte.

Vediamo insieme le previsioni indicate dal famoso astrologo Paolo Fox per l’oroscopo della settimana che va dal 16 al 22 gennaio 2023 con consigli sia nel campo dell’amore che in quello del lavoro.

Oroscopo Ariete

Nel campo dell’amore i nati nell’Ariete che sono in coppia avranno la necessità di prendere delle decisioni in quanto sono possibili delle complicazioni. Per non appesantire il rapporto con il proprio partner è necessaria molta tranquillità. Tutto regolare per quanto riguarda il lavoro.

Oroscopo Toro

I nati nel Toro devono cercare da soli le strade giuste per avere successo in amore, senza aspettare suggerimenti dagli altri.

Importante è dare sempre vita a nuove emozioni, in vista di un mese di Febbraio sicuramente più favorevole anche in campo lavorativo.

Oroscopo Gemelli

Attenzione a non eccedere nelle spese, anche se ci sono possibilità di rinnovare degli accordi in campo lavorativo. Evitare anche le tensioni amorose con Giove che è in posizione opposta e lo sarà anche in questa settimana.

Oroscopo Cancro

I nati nel Cancro che sono in crisi nel campo sentimentale non devono arrendersi ma cercare di reagire. Anche in ambito lavorativo è consigliabile evitare degli scontri che potrebbero avere esiti negativi.

Oroscopo Leone

I nati nel Leone in questa settimana godono di un quadro astrale favorevole dal punto di vista sentimentale e quindi devono darsi da fare. Fase ideale anche per mettersi in gioco in ambito lavorativo con delle possibili novità in arrivo.

Oroscopo Vergine

Settimana positiva per i nati nel segno che stanno cercando di ritrovare l’amore perduto. Possibili dei piccoli problemi di salute che però saranno passeggeri. Sul lavoro chi deve recuperare potrà farlo a partire da febbraio.

Oroscopo Bilancia

In ambito sentimentale i nati nella Bilancia non vedono andare le cose come desiderano ma l’importante in questa settimana è non alimentare i conflitti.

Nel campo lavorativo attenzione alle scelte da compiere, in previsione di un mese di febbraio ancora più difficile.

Oroscopo Scorpione

In amore i nati nel segno avranno una buona dose di energia e nel lavoro potrebbero arrivare risorse inaspettate. Buona la posizione sia del Sole che dei pianeti Saturno e Mercurio. In ambito lavorativo buon momento per viaggi e spostamenti.

Oroscopo Sagittario

Settimana positiva in amore per i nati nel segno che avranno un rilancio positivo, specialmente nei primi giorni. Nel lavoro potrebbe essere presente una opportunità da cogliere nel fine settimana.

Oroscopo Capricorno

La settimana inizia con una giornata con preoccupazioni e ansie in ambito sentimentale mentre in ambito lavorativo la posizione favorevole di Saturno e Mercurio permette di gestire tranquillamente le situazioni complicate che si potrebbero presentare.

Oroscopo Acquario

I nati nell’Acquario avranno le stelle dalla loro parte nella settimana per quanto riguarda il lato sentimentale e riusciranno anche a superare delle crisi. Possibili miglioramenti anche dal punto di vista finanziario.

Oroscopo Pesci

Possibili nervi tesi in settimana dal punto di vista sentimentale, a causa della lontananza dal partner.

Nel lavoro prosegue l’analisi delle vostre azioni e di quelle degli altri alla ricerca di possibili chiarimenti.