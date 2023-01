Vanessa Incontrada, grave incidente con moto sul set: le condizioni dell’attrice

Vanessa Incontrada ha avuto un incidente sul set che ha coinvolto anche e in prima persona il suo collega Giovanni Scifoni.

Vanessa Incontrada ha avuto un brutto incidente mentre era sul set di Fosca Innocenti, che ha coinvolto una moto ed il suo collega Giovanni Scifoni. Le sue condizioni al momento sembrano stabili.

L fatto è stato raccontato sui social da Giovanni Scifoni, co-protagonista della serie tv con Vanessa Incontrada: “Quando devo firmare il contratto per la serie mi chiedono: te la cavi con la moto? Avoja, faccio pure le pinne”, scrive l’attore sui social al fianco della sua Ducati. E ancora: “Il primo giorno di set mi danno questo mostro enorme. Azione, parto, la moto va lunga, io salto all’indietro, non mi faccio niente.

Una donna sta a terra dolorante, la moto gli è finita sul piede. È Vanessa Incontrada. Piacere, io sono Giovanni, faccio il nuovo personaggio della serie, abbiamo molte scene insieme”.

Vanessa Incontrada su Fosca Innocenti: “Serie adatta ad un pubblico”

Al momento non è chiaro cosa l’incidente abbia procurato, a livello di danni, a Vanessa Incontrada. Al momento sta avvenendo la promozione della serie tv da parte di entrambi e soprattutto da parte di Vanessa Incontrada che, di recente, ad Ansa ha raccontato: ”La squadra di Fosca è composta prevalentemente da donne ma perché sono figure molto qualificate delle quali si fida ciecamente, ma non dimentichiamoci che ci sono anche figure maschili come Pino e il medico legale.

Ecco perché penso che la serie sia adatta ad un pubblico sia maschile che femminile”.