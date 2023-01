Amici, cosa c’è di vero nel caso noce moscata: Valeria Mancini lascia il programma e racconta tutto

Due allievi ieri hanno dovuto abbandonare la casetta di Amici perché mandati in sfida: una "punizione" per quanto accaduto a Capodanno.

Non esiste nessuno in Italia al momento che non sia al corrente di cosa succede se si assume per via nasale (e non) una quantità abbondante di polvere di noce moscata.

Da giorni si dibatte sull’ accreditatissima ipotesi che la notte di Capodanno i ragazzi di Amici si siano dati allo spasso “sballandosi” con la noce moscata e che sia questo il motivo per cui, nel corso dell’ultima puntata, sono stati presi grossi provvedimenti nei confronti di alcuni ragazzi. Uno di loro, adesso, ha deciso di parlare e raccontare quanto c’è di vero in quello che è stato detto.

Maria De Filippi punisce i ragazzi di Amici: cosa è accaduto

Una Maria De Filippi decisamente adirata ha preso provvedimenti nel corso di ieri, i n puntata, ed ha mandato in sfida Samuele Segreto, Tommy Dali, Wax, Valeria Mancini, Ndg e Maddalena Svevi.

Elimnati, alla fine della puntata, sono stati Valeria Mancini e Tommy Dali.

Oggi, Valeria Mancini ha però deciso di parlare ed ha smentito l’ipotesi del noce moscata-fate, sostenendo nei commenti su Webboh:”Sappiate che io ero davvero marginale sulla questione. Non doveva essere per me quel provvedimento. E non me lo meritavo (…) Non ho mai sniffato nulla in vita mia, tanto meno noce moscata”.

Anche un caro amico di Valeria Mancini ha parlato nei commenti, ed ha scritto:”Io parlo con cognizione di causa perché, conoscendo Valeria, so cosa è successo, ma non spetta a me dirlo.

Posso solo dare la conferma, con assoluta certezza, che le voci social non corrispondono alla realtà. E che se Valeria è uscita, allora anche metà classe dovrebbe, ma ora mi dileguo, ho solo espresso un parere”.

Anche Tommy Dali ha parlato di quanto accaduto, mostrando però grande rimorso: ”Che schifo, è andata così ci prendiamo quello che ci dobbiamo prendere. Se finisco a casa per una cosa del genere però”.