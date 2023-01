Gianluca Benincasa, chi è l’ex di Antonella Fiorelisi che potrebbe andare al GF Vip e che detesta il padre della gieffina

Dopo un incontro negli studi Mediaset con la ex dal risultato decisamente poco soddisfacente, Benincasa continua a essere certo che la Fiordelisi muoia d'amore per lui, e ora potrebbe dimostrarlo.

L’ipotesi per cui Gianluca Benincasa possa diventare uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip si fa sempre più forte in rete. L’uomo ha fatto capolino dalla porta rossa già una volta qualche mese fa, proprio per un confronto diretto con la sua ex fidanzata attuale concorrente dello show. Si tratta di Antonella Fiordelisi che, aveva rotto con il ragazzo giusto qualche mese prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. nel corso del programma inoltre ha intrapreso una relazione amorosa con uno dei suoi compagni ma le cose sono ben lungi dall’andare bene. Continui scontri tra i due animano le giornate in casa e questo potrebbe spingere Signorini ad aggiungere un nuovo elemento per realizzare un triangolo interessante per il pubblico e animare un po’ i concorrenti.

Di Gianluca si sa ben poco, probabilmente, se non fosse l’ex di Antonella, neppure il nome. Secondo qualche conoscente dovrebbe avere all’incrica 30 anni, il suo segno zodiacale è il Leone ma altre informazioni non ve ne sono in rete.

La storia del mental coach

Gianluca si è diplomato ad un istituto industriale di Salerno, qui ha proseguito i suoi studi i comunicazione e ad oggi è un mental coach ed un esperto di PNL.

Il ragazzo ha anche scritto un libro che ha venduto parecchie migliaia di copie e che aiuta i suoi seguaci ma anche chi lo legge a migliorare se stesso e persino i risultati che si possono raggiungere. La popolarità per lui è arrivata in questi ultimi tempi, sicuramente grazie anche alla sua ex.

Di recente infatti è riuscito ad ottenere quasi 40 milioni di follower sul web. Al contrario, in passato non era così popolare non tanto da avere tutti quei seguaci, inoltre, la possibilità di vederlo in casa ha aumentato ancora di più la sua popolarità. Per quanto riguarda la storia con la Fiordelisi, anche il padre della ragazza conferma che l’amore tra i due è finito solo qualche mese prima dell’ingresso in casa e che sono stati insieme per quasi un anno nonostante ci siano stati dei momenti in cui abbiano deciso di prendersi una pausa.