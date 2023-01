Uomini e Donne, Federico Nicotera fa perdere la pazienza a tutte: Maria De Filippi non ne può più, cosa accade

Gli amanti del seguitissimo programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, avranno tante sorprese nelle puntate del mese di gennaio della trasmissione. A fare da padrone ci sono infatti tantissimi colpi di scena che riguarderanno tutti i troni previsti in questa stagione. Se sei curioso di sapere qualcosa di più continua nella lettura di questo articolo dove parleremo di Uomini e Donne, anticipazioni di puntata del 17 gennaio 2023.

Lavinia Mauro: lascia o raddoppia?

Tra i protagonisti che daranno parecchio da fare ai fan della trasmissione Uomini e Donne c’è Lavinia Mauro, la bellissima e giovane tronista che, dopo un percorso fatto da alti e bassi, si ritrova a un passo dalla decisione.

Ma cosa succederà nelle puntate del mese di febbraio legate al suo trono? La ragazza sembra non essere pronta a una scelta e, spiazzando tutti, sembra proprio che abbia l’intenzione di abbandonare il programma senza fare nessuna scelta.

Sarà vero oppure no? Per saperlo basta non perdere nemmeno una puntata!

Federico Nicotera: in vista tante delusioni

Federico Nicotera, invece, si troverà messo in discussione dalle sue pretendenti. Il ragazzo si dichiara molto deluso dalle parole di Carola che sembra non essere pronta a lasciare il programma con lui perché, secondo lei, il tronista l’ha molto trascurata nell’ultimo periodo.



Per Federico è in arrivo un’altra doccia fredda che arriva da Alice, un’altra delle sue corteggiatrici che sembra non apprezzare più l’atteggiamento del tronista.

Le sfilate del trono over

Oltre al trono classico ci sono tante sorprese anche per quello over dove è prevista una sfilata di tutte le dame. La sfilata avrà un tema ben preciso, ossia quello della seduzione e, tra tutte le dame farà scalpore la passerella di Roberta Di Padua la quale non perderà occasione di mostrare tutto il suo fascino punzecchiando il suo ex Riccardo Guarnieri grazie a una esibizione particolarmente piccante.