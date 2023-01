Chi l’ha visto, anticipazioni puntata del 18 gennaio: ci sono novità su una scomparsa storica che non trova spiegazioni

Mercoledì 18 gennaio ritorna su Rai 3 Federica Sciarelli, la storica conduttrice di Chi l’ha visto, proverà attraverso le inchieste dei suoi inviati a fare luce su alcuni dei casi di cronaca che attirano la curiosità del grande pubblico e sono lontani dal vedere un epilogo. La puntata sarà dedicata alle interviste effettuate per fare chiarezza sulle sorelle Emanuela e Mirella, due giovanissime scomparse di cui non si ha più traccia da diverse anni. La vita di amici, genitori e parenti è rimasta in sospeso senza alcuna possibilità di andare avanti senza trovare una ragione alla base della scomparsa delle ragazze.

Purtroppo le strade percorse dai carabinieri hanno trovato alcuna pista da seguire, motivo per cui risentire coloro che hanno visto le ragazze per l’ultima volta potrebbe essere la soluzione migliore per trovare qualche piccolo dettaglio che potrebbe essere scappato agli inquirenti. Non sarà questa l’unica storia di cronaca a popolare lo storico programma.

L’attenzione sulle donne

Federica non può non parlare dell’ultimo femminicidio che ha scosso l’Italia per l’ennesima volta.

L’ avvocatessa di 34 anni che e stata barbaramente uccisa fuori dal ristorante, morta tra le braccia del fratello.

Se è vero che il colpevole è stato subito individuato, è anche vero che questa tragedia poteva essere evitata, in molti sentendo le grida d’aiuto, non hanno fatto nulla per salvare la ragazza.

Al centro dell’attenzione anche la scomparsa di Michele Cilli, gli inquirenti stanno svolgendo delle analisi approfondire per verificare se, gli occhiali ritrovati lungo la strada, possano essere quello del giovane. Sarebbe una prova importantissima per la risoluzione del mistero legato alla sua scomparsa. Ancora, il rinvio a giudizio di Antonio de Melas, accusato di aver ucciso la compagna, sembra infatti che siano emerse dalle indagini numerose prove contro di lui.

Non resta dunque che guardare la puntata e avere così modo di scoprire di più sui misteri che attanagliano la penisola.