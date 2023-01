Uomini e Donne, Federico Nicotera gelato da Carola: cosa fa il tronista quando lei entra in studio

Oggi ritorna dopo una piccola pausa la nuova puntata del dating show più amato d’Italia. Protagonista della puntata sarà Lavinia, la tronista sarà al centro dell’interesse del pubblico ma anche degli opinionisti a causa del triangolo amoroso che si è creato tra lei e i due Alessio che la corteggiano. I ragazzi l’ultima volta che sono stati visti in esterne hanno espresso il loro sentimento di continuare a conoscere Lavinia, se il primo Alessio sembrava in pole position le cose sono cambiate dopo il bacio con il secondo Alessio, Campoli, infatti sembra essersi ben inserito all’interno del cuore della tronista, che a breve dovrebbe fare la sua scelta.

Il primo Alessio però non rimarrà contento daell’accaduto e se la prenderà con Lavinia, si prevedono fuochi e fiamme in studio. Per quanto riguarda invece Federico Nicotera, il bell’ingegnere romano non avrà ancora le idee chiare sulle due troniste. Nonostante Carola sia tornata in studio con lui continua ad avere il broncio per l’interesse che il ragazzo continua a mostrare per l’altra corteggiatrice.

Il trono over

Piccolo spazio anche per il torno over che dopo aver perso due dei suoi più importanti protagonisti prosegue con il parterre ridotto a causa di un rimescolamento delle carte voluto da Maria.

Non mancheranno i siparietti tra Tina e Gemma che sembra un po’ sottotono, forse la dama sta rendendosi conto che nonostante i numerosi anni passiti all’interno del programma non riesce a trovare nessuno che sia adatto a lei.

Ad ogni modo, ci sarà il momento di Biagio, che al centro dello studio, archiviata la storia con la dama Silvia, mostrerà al pubblico il suo rinnovato interesse per un’altra dama. Tutto però è ancora molto incerto e bisogna vedere cosa fare, Biagio vorrà proseguire la storia con la nuova dama appositamente arrivata per lui o preferirà tirarsi indietro.

Non resta che seguire la puntata di oggi per tutte le novità che a breve vedremo.