Amici, finalmente la verità sul caso noce moscata: cosa è successo a Capodanno

Finalmente arrivano delle risposte in merito al noce moscata-gate: a dare i dettagli definitivi sulla vicenda è stata la redazione di Dagospia, che a quanto pare è stata informata da una gola profonda totalmente anonima.

A quanto pare, è stata davvero la noce moscata a “fregare” i ragazzi di Amici”, ma c’è una ragione per cui finora non è tata data una spiegazione in trasmissione: “La produzione non ha svelato cosa sarebbe accaduto, sul web ha preso piede una teoria sorprendente: avrebbero assunto noce moscata, una spezia che se usata in dosi eccessive può causare allucinazioni, vomito, febbre e non solo”.

A quanto pare ad ogni modo non ci sono state conseguenze fisiche gravi al piccolo esperimento di “sballo domestico” nella casetta di Amici: “Dagospia può confermare questa versione dei fatti, aggiungendo che i ragazzi sarebbero arrivati a questo dopo una ricerca su YouTube, dove avrebbero cercato un modo per “sballarsi” in maniera artigianale.

Piccoli malori, nulla di grave, nessuna necessità di raggiungere l’ospedale. La produzione ha scoperto tutto ed ha scelto di non diffondere il filmato incriminato per due ragioni, da una parte la volontà comunque di proteggere dei ragazzi molto giovani e dall’altra per evitare il rischio emulazione”.