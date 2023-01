Francesco Arca, il segreto: “Vivo ogni istante con il dubbio”, a cosa si riferisce

Francesco Arca, ex bestia da reality ed oggi attore affermato, ha raccontato a Le Iene di non aver mai mostrato un lato del suo carattere che per lui è molto importante.

Francesco Arca è stato percepito da molti, per lungo tempo, come un sex symbol ed il classico “bello e tenebroso”.

Nelle scorse ore, a Le Iene, ha però deciso di mostrare un altro lato di sé e della sua vita.

Francesco Arca, ora attore con una carriera stabile, ha passato la giovinezza in Toscana. Ha perso il padre da giovane ed è stato cresciuto da una sorta di gineceo formato dalle donne della famiglia: “Sono nato a Siena e sono cresciuto con mia nonna Lorenza, mia mamma Morena e mia sorella Consuelo. Tutte donne, perché io papà l’ho perso troppo presto. Le mie donne mi hanno insegnato tutto: a fidarmi del mio intuito, ad essere generoso, a rispettare gli altri.

Ma soprattutto a stare in contatto con le mie pulsioni. Crescendo con loro ho imparato a dubitare del cliché dell’uomo forte, l’uomo che vive senza dubbi e indecisioni, il classico stereotipo del maschio alfa”.

Francesco Arca e il lato di sé mai mostrato

Francesco Arca ha anche spiegato di avere molta paura quando deve affrontare momenti decisivi: “Può essere che alcuni di voi abbiano questa immagine di me. Ma devo confessarvi che non è così: a me basta una foto dei miei figli per farmi commuovere fino alle lacrime, e vado in crisi ogni volta che devo affrontare un’intervista o un discorso intimo, un po’ come questo (…) Io vivo ogni istante con il dubbio di non essere all’altezza.

Nella vita ho scelto di accogliere le mie paure, le mie fragilità, di accettare che ci sarà sempre qualcuno migliore di me a fare qualcosa. E ho scelto me, come sono, con la mia forza, la mia fragilità, la mia gioia, e anche la mia tristezza. Provateci, perché è il regalo che potete farvi”.