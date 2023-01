Ex concorrente di Amici finisce in ospedale, gravissimo: infezione arriva al cervello, le sue condizioni

È un pessimo periodo per un ex concorrente di Amici che, ultimamente, ha avuto enormi problemi di salute.

Pasqualino Maione ha partecipato all’edizione di Amici che venne poi vinta da Marco Carta. Al settimanale Nuovo, pochi giorni fa, ha raccontato dell’incubo che ha vissuto e che lo ha quasi ucciso. “Tutto è cominciato a luglio. Ho avuto il Covid due volte, venti giorni in tutto, con mal di testa atroci. La febbre non passava, quindi mi hanno ricoverato e, dopo aver fatto le analisi, mi hanno trovato tutti i valori sballati. Hanno scoperto che avevo un virus che aveva coinvolto tutto il corpo.

L’infezione polmonare era arrivata al cervello causando una meningite che hanno preso appena in tempo”.

Al momento, Maione è in ospedale e rimane lì per la terapia al cortisone ed altri farmaci che è costretto a seguire per guarire.

Pasqualino Maione, il percorso televisivo dopo Amici

Non è mancato in queste settimane la vicinanza di alcuni vecchi colleghi, ovvero Marta Rossi e Roberta Bonanno, ex allievi di Amici.

Non è invece solido il rapporto con Marco Carta, con il quale Maione si sente ancora, ma solo sporadicamente. In televisione Maione è apparso molto poco, di recente: nel 2018 ha partecipato come ospite a Domenica In e, nel futuro, ha espresso il desiderio di partecipare a Tale e Quale Show.