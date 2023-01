Uomini e Donne, è “Carola show”: la corteggiatrice perde le staffe, la rivale Alice: “Ma sul serio?”

Federico Nicotera dondola diplomaticamente tra le corteggiatrici Carola e Alice, ma nel momento in cui la prima perde la pazienza e si mostra in una veste nuova, lui reagisce inaspettatamente.

Cosa accadrà nella puntata di oggi, giovedì 19 gennaio? La seconda settimana dell’anno, del dating show più famoso della televisione italiana, sta scorrendo velocemente e i telespettatori più affezionati fremono di curiosità per conoscere il destino di tronisti, cavalieri e dame. Ecco tutte le anticipazioni di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: dal compleanno di Gemma all’assenza di Tina Cipollari

Sappiamo che le puntate del programma sono tassativamente registrate, eppure è facile immaginare che Maria De Filippi e la produzione siano stati tanto lungimiranti da prevedere il festeggiamento del compleanno di Gemma Galgani, l’irriducibile dama che tante polemiche suscita in studio.

Oggi 19 gennaio, infatti, la dama compie 73 anni.

Destino vuole che, proprio nel giorno del compleanno di Gemma, potrebbe tornare in studio Tina Cipollari, assente nelle due ultime puntate con grande dispiacere, e qualche polemica, da parte del pubblico. Al momento, non è dato sapere perché l’opinionista non fosse presente alle registrazioni, chissà che non venga data una spiegazione al suo ritorno!

Si avvicinano le scelte di Federico Nicotera e Lavinia Mauro

Uomini e Donne, nelle ultime puntate, procede alternando momenti di grande passione a storyline che sembrano aver – in un certo senso – annoiato il pubblico.

È forse il caso dei troni di Federico Nicotera e Lavinia Mauro, in dirittura d’arrivo. I due stanno portando a termine il loro percorso negli studi di Canale 5 e nel corso delle prossime puntate si troveranno a svelare il nome dei corteggiatori con i quali desiderano provare a sperimentare una conoscenza fuori dalle telecamere.

L’incertezza per i percorsi dei due tronisti è così tanta che sul web si sprecano teorie e, in tanti, scommettono che proprio Lavinia abbandonerà il trono da sola, senza scegliere, dopo essersi accorta che nessuno dei due corteggiatori sia realmente interessato a lei.

Federico, conteso tra Carola e Alice, sembra avere un destino simile: una scelta a breve o la rinuncia del trono. Dopotutto, anche il suo percorso non ha convinto fino in fondo.

Dame e cavalieri: che novità ci attendono?

Accanto a tronisti e corteggiatrici, nella puntata di domani non mancherà – come sempre – lo spazio dedicato alle dame e ai corteggiatori. Gira voce che stia per arrivare una sorpresa direttamente dall’America: che si tratti del grande ritorno di Ida e Alessandro, direttamente da Miami?

Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 e aspettare le 14.45, per scoprire cosa accadrà nella prossima puntata del dating show di Maria De Filippi!