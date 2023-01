Amici, anticipazioni della puntata del 22 gennaio 2022: ospiti, allievi eliminati e sorprese

Domenica 22 Gennaio nel primo pomeriggio andrà in onda la diciassettesima puntata speciale del pomeridiano di Amici. Ore intense per gli studenti della scuola che si dovranno esibire per guadagnarsi un posto nella finale. In questa puntata, visto ciò che è successo a Capodanno, sono stati presi dei provvedimenti disciplinari contro cinque dei ragazzi. Pertanto, si inizia con i cinque mandati alla sfida diretta tra i quali troviamo il ballerino Samu. Nello specifico, la Celentano ha deciso di aggiungere un banco alla scuola, prendendo nella sua squadra lo sfidante Packy e dunque anche la prossima settimana Samu sarà costretto ad esibirsi per la sfida contro un altro ballerino.

Il primo giudice speciale di questa puntata è un caro amico di Maria De Filippi, si tratta di Gerry Scotti che, durane questa puntata dovrà giudicare il cantane Aaron. Il ragazzo, fa parte della squadra di Zerbi, secondo il quale però, nonostante i progressi non è ancora pronto per accedere al serale.

I premi dei ragazzi

In questa puntata c’è stata un esibizione in più per ciascuno dei ragazzi. Infatti ci saranno in palio dei premi che daranno maggiore visibilità sia ai cantanti che ai ballerini. Ci sarà difatti la possibilità di esibirsi prima del concerto di Achille Lauro, di vincere il premio Oreo e anche i premi Marlù e TIM.

Nonostante questo però il malcontento dei professori per le vicende che si sono verificate durante la prima settimana del mese si farà sentire e alunni come Gian Marco non si sono nemmeno visti in puntata anche se non è stato svelato il motivo.

Lo stesso per Mattia che a causa di un leggero infortunio non si è potuto esibire. A fine puntata si avrà la certezza che solo due degli alunni hanno un posto riservato per la finale, si tratta dei due ballerini Isobel E Ramon. La sfida per tutti gli altri ragazzi e ancora aperta, non resta che attendere per vedere chi di loro avrà l’occasione di esibirsi durante lo speciale serale.