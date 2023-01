Beatrice Valli, chi è il padre di suo figlio Alessandro: tutto su Nicolas Bovi, l’ex compagno

Ecco tutta la verità su Beatrice Valli: chi è il padre di suo figlio Alessandro? Dove vive e quanti anni ha? Quali sono i motivi della rottura? Scopriamo insieme alcuni dettagli della relazione con Nicolas Bovi, del rapporto con suo figlio e i motivi che hanno portato alla fine della loro relazione.

Beatrice Valli e l’incontro fatale con Marco Fantini

Beatrice Valli oggi è una donna affermata e sicura di se anche grazie al suo carattere forte e deciso. Un grande aiuto le arriva dall’amore dei suoi tre figli che protegge e accudisce con grande dedizione, nonostante la sua vita non sia stata sempre semplice.

Oggi, infatti, Beatrice è la moglie felice di Marco Fantini e con lui ha avuto due splendide figlie, ha ricominciato a sorridere a vedere l’amore sotto un altro aspetto. Ma non tutti sanno che all’età di 16 anni è diventata mamma per la prima volta del suo meraviglioso Alessandro.

Il piccolo Alessandro è nato dalla relazione, terminata qualche anno dopo, con Nicolas Bovi, un noto influencer che all’epoca aveva solo 19 anni. Quando ha chiuso la storia con Nicolas, Beatrice ha deciso di partecipare al data show Uomini e Donne per incontrare finalmente l’uomo della sua vita, Marco, con il quale è convolata a nozze ed è felicemente innamorata.

I motivi della rottura con Nicolas Bovi

In diverse interviste l’ex di Beatrice Valli, Nicolas Bovi, ha parlato del loro rapporto e delle cause della rottura. Il giovane racconta di un periodo di difficoltà in cui non riuscivano più a comunicare e a comprendersi, delle sue assenze da casa per lavoro e della decisione definitiva che inizialmente ha portato tanta sofferenza, ma che si è rivelata essere la strada giusta da intraprendere.

Come vivono oggi Beatrice e il piccolo Alessandro

Oggi entrambi sono molto sereni e il piccolo Alessandro vive con la sua mamma e le due sorelline, Bianca e Azzurra con cui condivide la quotidianità in un clima di grande amore.

Il piccolo è diventato il primogenito di casa e ne è visibilmente orgoglioso, ciononostante è in buoni rapporti con suo padre Nicolas, che incontra frequentemente per trascorrere i week end o le vacanze.