È morto David Crosby, uno dei grandi del rock: la scomparsa improvvisa ha sconvolto il mondo della musica

Il mondo della musica dice addio a un grandissimo simbolo del rock: David Crosby, fondatore dei The Byrds, è morto all’età di 81 anni. La notizia è stata data dalla moglie, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Variety, testata di spettacolo, ed ha dichiarato: “È con grande tristezza, dopo una lunga malattia, che il nostro amato David Croz Crosby se ne è andato. È stato circondato amorevolmente dalla moglie Jan e dal figlio Django. La sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua musica leggendaria”.

David Crosby, nonostante gli 81 anni d’età, era ancora in piena attività: anche i suoi profili social erano molto attivi e promuovevano la sua attività artistica.

Crosby era malato ma la famiglia non si aspettava questa scomparsa prematura. Aveva comunque smesso di fare concerti dal vivo, ritenendo di non avere più le forze necessarie per una performance di questo tipo.

“Ho registrato molti dischi ma ora a ottant’anni, morirò presto ed è giusto così. È come funzionano le cose. Ma cercherò di tirare fuori altra musica finché ce la farò. Ne ho un’altra in canna”.