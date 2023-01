Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 21 e 22 gennaio 2023: tutti i segni e le previsioni

Vediamo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox relativo al weekend del 21 e 22 gennaio elaborato per i 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo Ariete

Nella vita di coppia dei nati nell’Ariete, le giornate del weekend saranno abbastanza impegnative e sarà anche necessario fare qualche sacrificio. Nell’ambito lavorativo c’è la possibilità di rivedere qualcosa nei conti della famiglia.

Oroscopo Toro

Per i single nati nel Toro, questo sabato occorre agire con molta lucidità, in previsione di una settimana successiva che porterà una serie di emozioni importanti. Attenzione a mantenere la calma in ambito lavorativo.

Oroscopo Gemelli

In ambito lavorativo è il momento favorevole per chi intende rilanciare le sue ambizioni, mentre per l’amore si deve ricercare la stabilità nel rapporto, anche se non sempre sarà semplice.

Oroscopo Cancro

I single nati nel segno devono fare attenzione a non ritornare su questioni che in passato erano state fallimentari. Nell’ambito lavorativo in questo weekend potrebbero esserci dei cambiamenti.

Oroscopo Leone

Per i nati nel segno che sono in coppia da tempo, sabato e domenica potrebbero essere giorni con incomprensioni, mentre sul lavoro tutto filerà liscio.

Oroscopo Vergine

Fine settimana tranquillo per i nati nella Vergine, mentre la prossima settimana sarà necessario fare attenzione a tensioni e agitazioni per chi è in coppia.

Lavoro che procede con tranquillità.

Oroscopo Bilancia

Per i nati nel segno potrebbero presentarsi alcuni fastidi in ambito sentimentale relativi a storie del passato. Per i single invece è il momento giusto per il risveglio della passione.

Oroscopo Scorpione

Il prossimo weekend potrebbe essere importante in amore per i nati nel segno che si trovano in coppia. Meglio evitare di esporsi, in modo da non sbagliare. Per il lavoro tutto procede secondo i piani.

Oroscopo Sagittario

Parlare chiaro in ambito sentimentale è la scelta giusta nei giorni di sabato e domenica per i nati nel Sagittario, che dovranno fronteggiare anche alcune discussioni in ambito lavorativo.

Oroscopo Capricorno

Per i nati nel Capricorno sabato sarà necessario fare chiarezza nei rapporti sentimentali, e non sono esclusi dei riavvicinamenti. Nel lavoro arriveranno delle nuove proposte.

Oroscopo Acquario

Per i nati nell’Acquario in amore è necessario tenere a distanza le tensioni, specialmente per le coppie. Nel lavoro possibili alcuni problemi relativi alla gestione finanziaria.

Oroscopo Pesci

Discussioni nell’ambito della coppia per i nati nei Pesci nel prossimo weekend, ma saranno possibili anche alternanze con momenti di relax. Molto bene l’aspetto del lavoro e delle finanze.