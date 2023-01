Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 23 al 29 gennaio 2023: tutti i segni e le previsioni

Ecco le previsioni per l’oroscopo della settimana dal 23 al 29 gennaio elaborate da Paolo Fox per tutti i 12 segni zodiacali, con suggerimenti inerenti sia il lavoro che l’amore.

Oroscopo Ariete

Le previsioni di Paolo Fox per la prossima settimana vedono, per i nati nel segno, un’ atmosfera energizzante che aiuterà a chiudere bene il mese di gennaio nel campo dell’amore. Anche nel campo del lavoro, lasciando perdere dei vecchi nervosismi, si potranno trovare delle buone soluzioni.

Oroscopo Toro

I nati nel segno in questa settimana avranno i giusti riconoscimenti per gli sforzi fatti in campo lavorativo.

In campo sentimentale è il momento di tenere gli occhi ben aperti, con delle sorprese positive in arrivo.

Oroscopo Gemelli

Settimana di grande fiducia per i nati nei Gemelli, sia dal punto di vista dell’amore che del lavoro, ma è necessario fare grande attenzione perché questo potrebbe portare a peccati di presunzione che causerebbero degli stop imprevisti.

Oroscopo Cancro

I nati nel segno hanno la Luna che sorride loro e anche il supporto di Giove e Marte, e questo porta buone sensazioni nel campo dell’amore. E’ il momento giusto per esprimere con chiarezza i sentimenti. In campo lavorativo ci saranno delle tensioni che si esauriranno però nel fine settimana.

Oroscopo Leone

I nati nel segno devono usare cautela nei rapporti sentimentali, specialmente ad inizio settimana evitando mosse azzardate che potrebbero far peggiorare i rapporti. Nell’ambito del lavoro è meglio mantenere le distanze e attendere prima di prendere certe decisioni.

Oroscopo Vergine

Nella prossima settimana i nati nel segno potrebbero avere a che fare con qualche fastidio in campo sentimentale, specialmente all’inizio, ma l’importante è perseverare. In ambito lavorativo è necessario sviluppare appieno i nuovi progetti.

Oroscopo Bilancia

Per i nati nella Bilancia è arrivato il momento giusto per fare qualche compromesso nella sfera sentimentale lasciando da parte le discussioni precedenti. Nel settore del lavoro si devono tenere gli occhi ben spalancati perché potrebbero arrivare nuove ed interessanti opportunità

Oroscopo Scorpione

L’ultima settimana di gennaio è con “sorrisi a trentadue denti” per i nati nel segno, anche se ci sono dei momenti di nervosismo. Nel settore lavorativo alcune questioni urgenti potrebbero far perdere il pieno controllo della situazione.

Oroscopo Sagittario

Per i nati nel Sagittario in questa settimana è necessario rallentare un po’ in amore a causa della posizione opposta degli astri.

Importante è prendersi del tempo e provare a ricaricare le batterie. In questo periodo l’aiuto potrebbe arrivare, specialmente in ambito lavorativo, da Venere e Sole.

Oroscopo Capricorno

Alcune ferite ancora aperte in campo sentimentale potrebbero far risultare pensierosa la settimana dei nati nel Capricorno, con il futuro che si presenta nebuloso. In ambito lavorativo è necessario prendere una decisione dopo aver analizzato tutte le possibilità.

Oroscopo Acquario

I nati nel segno hanno il Sole dalla loro parte e questo permette di avere un futuro luminoso in amore con tanta positività a disposizione per tutti i giorni.

In ambito lavorativo potrebbe riuscire la rinascita di un progetto che sembrava definitivamente accantonato.

Oroscopo Pesci

Le previsioni settimanali per i nati nel segno sono positive, avendo gli astri in posizione favorevole. Sarà però necessario mettersi in gioco in amore, mentre in ambito lavorativo ci saranno sicuramente molte soddisfazioni.