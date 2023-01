Beatrice Valli, tutto sugli ex compagni dell’influencer prima del matrimonio con Marco Fantini

L’influencer Beatrice Valli è una delle più amate d’Italia con oltre un milione di follower. La donna, ha già tre figli e a breve diverrà mamma per la terza volta. Non tutti sanno però che il suo primogenito, Alessandro, il piccolo Alle come lo chiama lei, è nato da una precedente relazione della donna. Bea infatti ha partorito Alle quando aveva appena sedici anni, il suo compagno di allora è il calciatore Nicolas Bovi. La somiglianza tra padre e figlio è davvero impressionante. La storia tra Bea e Nicolas è naufragata qualche anno dopo essere diventati genitori, ma i due nonostante la giovanissima età hanno mantenuto un rapporto davvero sereno per il bene del loro piccolo connotato dalla stima reciproca.

Bea dopo al rottura con l’ex fidanzato, ha deciso di partecipare a Uomini e Donne dove ha conosciuto il suo attuale marito, Marco Fantini, padre delle sue bimbe. Lo stesso Bovi ha espresso parole gentili e molta stima per il compagno di Beatrice e per il modo in cui lui tratta suo figlio.

Il rapporto con le Valli

Nicolas ha continuato la sua carriera di calciatore, ma per un certo periodo ha deciso di dare una chance alla tv, partecipando nel 2019 come a Temptation Island come tentatore.

C’è stato un solo momento in cui la Valli ha espresso una critica all’ex compagno, nel momento in cui ha deciso di dare una seconda possibilità alla sua fidanzata Jennifer Carsula dopo che lo aveva lasciato per correre tra le braccia dell’ex cestista Laudoni.

Bovi non ha mai espresso nulla al riguardo, mantenendo per quanto possibile alta l’attenzione alla sua privacy. Non sappiamo quanto tempo Alessandro passi dal padre, però i due si vedono con regolarità spesso infatti nelle storie di entrambi Alle appare con il padre. Il piccolo condivide con il genitore la passione per il calcio, sport a cui si dedica non solo durante la settimana ma in ogni suo momento libero.

Bovi inoltre ha parlato anche delle altre due sorelle Valli, dicendo di avere un buon rapporto con entrambe.