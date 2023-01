Federico Fashion Style, tutto sulla storia con Letizia Porcu: cosa li ha avvicinati e perché si sono lasciati

Federico Lauri, noto al grande pubblico con il nome di Federico Fashion Style sta vivendo un momento difficile. Dopo aver reso pubblica la notizia, attesa dai molti, della separazione dalla moglie e madre di sua figlia Maelle, il rapporto che sembrava cordiale si è trasformato in una lotta senza eguali. Al momento dell’annuncio sembrava che i due fossero d’accordo nel mettere fine alla loro storia, la relazione serena però ha lasciato il posto ad uno scontro in cui si attendono fulmini e saette da ambo le parti. I problemi sono sorti dopo il coming out di lui e alcune rivelazioni sulla connivenza della compagna.

L’esperto di gossip, Rosica, conferma infatti che Federico avrebbe vissuto una vita parallela anche durante il matrimonio senza farne parola con l’ex compagna. La donna, scoperto l’arcano sarebbe andata su tutte le furie e se la sarebbe presa proprio con il marito rivelando alcuni suoi segreti. Insieme da diciassette anni, da cinque sono genitori di Sophie Maelle, nata con l’inseminazione artificiale. I due avevano promesso un rapporto sereno proprio per il bene della piccola.

Lo scontro tra Letizia e Federico

Inizialmente scomparsa dai social, Letizia è tornata a postare in grande stile.

Ha rivelato infatti l’inizio della sua nuova relazione con uno dei manager più importanti del panorama musicale italiano. Si tratta di Vincent Arena, che vanta all’attivo collaborazioni con la Marvel e Disney. Al contrario Federico ha postato un vero e proprio dramma familiare sui social, apparendo visibilmente distrutto per l’impossibilità di vedere la figlia, motivo per il quale è stato costretto a fare una denuncia ai carabinieri.

Proprio per rispondere alla moglie, ha postato la stessa foto di lei, con la mano nella mano della piccola Sophie. Quella che sembrava una relazione felice si è trasformata in un incubo per entrambi che non smettono di lanciarsi frecciatine utilizzando purtroppo anche la figlia.

Non resta che attendere il prosieguo della relazione, sperando in una pace per il bene della piccolina ma anche di entrmabi i genitori.