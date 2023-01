Ambra Angiolini e il grande amore per Francesco Renga: come è iniziata e perché è finita

Francesco Renga e Ambra Angiolini sono i protagonisti della cronaca rosa, i fan più appassionati non hanno mai smesso di sperare ad un loro ritorno insieme soprattutto adesso che entrambi sono single e che, per il bene dei figli, hanno ripreso una frequentazione pacifica e amichevole. Lei, attrice protagonista del piccolo schermo si è fatta amare dal pubblico per le sue interpretazioni magistrali, lui cantante in continua ascesa dalla vittoria al Festival di Sanremo. La loro storia nasce proprio all’interno di uno studio di registrazione, da allora, ne è passata di acqua sotto i ponti. Insieme per ben 11 anni, una volta scattato il colpo di fulmine, ci sono state numerose telefonate ma già l’amore covava nei loro cuori.

Da questa relazione sono nati due figli, Yolanda e Leonardo che ad oggi sono ormai adolescenti. La fine della relazione era stata già maturata da entrambi senza che trapelasse nulla prima che Ambra si esprimesse chiaramente durante un’intervista confessando che quella relazione non la rendeva più felice.

Ambra e Francesco oggi

Francesco sembra vivere serenamente oggi insieme alla compagna, la chef Diana Poloni, ci sono infatti alcune foto che li ritraggono insieme. Al contrario Ambra non appare affatto contenta dato che, la relazione con l’allenatore Massimiliano Allegri invece che portarla all’altare rischia di portarla in tribunale.

Queste vicende la stanno rendendo sempre più triste, c’è però sempre l’ex compagno Francesco a rassicurarla nei momenti più bui. Al punto che i fa sperano in un ritorno di fiamma tra i due che sembra però impossibile da vedere. Ambra e Francesco infatti hanno messo da parte l’astio e hanno instaurato un rapporto di forte amicizia che è maturato nel corso del tempo. Come si può vedere dalle uscite pubbliche, i due sono molto legati proprio per garantire ai figli un rapporto sereno con entrambi all’insegna del rispetto reciproco e della cordialità.