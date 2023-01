Federico Fashion Style non voleva fare coming out: “Sono stato costretto, parassiti inutili”

Federico Lauri ha fatto coming out due giorni fa a Verissimo, esponendosi per la prima volta sulla sua vita sessuale. Si è trattato però di un momento amaro per lui.

Il coming out di Federico Fashion Style a Verissimo non è arrivato senza che nessuno se lo aspettate. Da tempo venivano fatte insinuazioni sulla sua preferenza di genere e si ipotizzava che fosse omosessuale e, dopo la rottura con la compagna Letizia Porcu, ha cominciato a fare dichiarazioni in merito all’amore libero ed alla necessità di sentirsi se stesso.

Ora, però, nelle storie di Instagram, emerge una nuova verità: a quanto pare il coming out non era nei piani di Federi Lauri, che si sarebbe trovato nella posizione di doverlo fare in maniera obbligata.

Il coming out di sabato a Verissimo a parte di Federico Fashion Style ha commosso tutti: ”Dopo 14 anni insieme ho sentito il bisogno di dire alla persona più importante della mia vita ma che non potevo darle quello che desiderava.

Se una persona nasce in un modo non può morire in un altro, così le ho detto che credo di amare le persone del mio stesso sesso. Ho provato delle esperienze e ho capito che era una cosa che mi faceva stare bene. Uno nella vita ci nasce, non ci diventa. In tutto questo tempo ho cercato di capire meglio: sono nato e cresciuto in una famiglia “normale” e sono sempre vissuto con l’idea della mamma e del papà: mi faceva strana la mia tendenza che, proprio per questo motivo, all’inizio cercavo di nascondere”.

Per 3 anni Lauri e Letizia Porcu hanno continuato a stare insieme, finché lui ha capito che non poteva continuare con questa situazione: ”Lì ho capito che non potevo fare male a una persona che amavo veramente, alla quale ero legato da un amore incancellabile”.

Lauri ha anche aggiunto che la sua riservatezza era nata dalla volontà di tutelare Sophie, la figlia nata dalla relazione con la Porcu.

Ora, su Instagram, Lauri dà ulteriori dettagli e non nasconde una verità amara: ”Mi sono trovato nella condizione di dover dirlo pubblicamente, anche se le persone che dovevano saperlo già lo sapevano da tre anni.

Voglio chiudere questo argomento. Sono stato costretto a dirlo perché certe persone hanno fatto uscire cose mie private così riservate che sicuramente sono state dette da chi stava con me”. A quanto pare alcune persone molto vicine a lui avrebbero mancato di rispetto alla sua richiesta di privacy: ”Non ho nulla da dire a parassiti inutili che continuano a parlare di me in maniera stupida, non sanno la realtà o e si rigirano la verità per avere like. Si sono dette delle falsità, non sono andato in tv per miriadi di soldi, non l’ho detto per visibilità, sennò l’avrei già fatto tre anni fa”.