Guendalina Tavassi in ospedale in codice rosso: è paura per l’ex isolana e sorella del gieffino Edoardo Tavassi

Guendalina Tavassi è rimasta vittima di una reazione fisica terrificante che ha costretto i medici ad accoglierla in ospedale in codice rosso.

Brutto momento per Guendalina Tavassi, che è finita in ospedale in codice rosso. Per fortuna al momento sembra che la situazione sia sotto controllo ed è stata la stessa Guendalina a raccontarlo sui social.

A quanto pare la situazione, per la sorella del gieffino Edoardo Tavassi, è precipitato nel giro di poco tempo. Lo ha raccontato proprio lei sui social: ”Dal parrucchiere all’ospedale è un attimo. Ero tornata a casa e di punto in bianco mi comincia ad uscire sangue dal naso tipo rubinetto aperto per 10 minuti. Mai visto così tanto sangue in vita mia. Sono svenuta perché ne ho perso davvero tantissimo.

Per fortuna mi hanno fatto entrare subito in codice rosso, fatto flebo e visita”.

La situazione è dunque rientrata in poche ore e Guendalina Tavassi ora sembra stare molto meglio: la Tavassi ha però preferito evitare di chiarire quali siano state le cause di questa emorragia potente e spaventosa.

Guendalina Tavassi e l’avventura del fratello Edoardo al GF Vip

Nonostante non stia partecipando ad alcun reality, Guendalina Tavassi sta interagendo molto attivamente con l’esperienza di suo fratello Edoardo al GF Vip.

Edoardo Tavassi è uno dei personaggi di punta del programma: intratteniate, comico a tratti, litigatole seriale (i suoi tira e molla con Antonella Fiordelisi, altro personaggio di punta, sono ormai noti a tutti) e la famiglia Tavassi non perde mai l’occasione per dire la sua.

È Guendalina, d’altronde, ad aver coniato il soprannome “tontonella” per la Fiordelisi, in un momento in cui quest’ultima aveva fatto affermazioni che alla Tavassi non erano piaciute affatto.