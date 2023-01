Nikita Pelizon, perché parla con l’accento americano: cosa c’è di vero e chi ha svelato tutto

Nikita Pelizon è una delle primissimi concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Entrata in sordina la sua personalità si è fatta avanti nel corso del tempo, al punto da fare di Nikita una delle papabili vincitrici. Della ragazza non si sa moltissimo, italiana, nata a Trieste, quello che incuriosisce di più i suoi fan è il suo forte accento straniero, americano o britannico. Nonostante le situazioni spiacevoli che l’hanno vista protagonista all’interno della casa, Nikita si è fatta valere facendo emergere la sua natura testarda e impetuosa. L’interesse del pubblico su Nikita Pelizon è dovuto non solo alla sua storia tempestosa con un altro concorrente del reality, Luca Onestini ma anche per il mistero che avvolge la sua figura.

In una recente intervista la sorella Jessica e l’ex fidanzato Diamante hanno parlato di lei svelando un po’ del suo passato ma anche i motivi per cui ha un forte accento straniero. Alcuni hanno addirittura congetturato avesse un po’ di tendenza slovena, data la vicinanza del suo paese natale a questa nazione.

La carriera di Nikita Pelizon

A rivelare la verità le interviste su Nikita Pelizon rilasciate dalla famiglia. La sorella infatti ha confessato che Nikita ha rotto con i genitori per più di otto anni dopo essere andata via di casa.

Vivendo all’estero per calcare il successo si è lasciata molto influenzare dalle sue conoscenze lavorative, imparando lingue e accenti diversi. Per anni è stata a Londra, ha girato lo spot Wind per la Svezia ed è arrivata persino in Cina.

Si tratta dunque di una sua tendenza naturale, quella di sapersi adeguare alle varie lingue assumendone le cadenza. Anche l’ex fidanzato dice di aver sempre sentito parlare Nikita Pelizon in questo modo, l’accento ad un certo punto iniziava a dargli fastidio ma è nella natura della ragazza quella di essere un personaggio.

In campo lavorativo conoscere le lingue, soprattutto se si desidera fare la modella è fondamentale e solo in questo modo è possibile avere risultati concreti, e poter viaggiare liberamente in tutto il mondo senza alcuna difficoltà.