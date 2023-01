Uomini e Donne, colpo di scena: arriva un nuovo cavaliere, degno erede di Giorgio Manetti

La puntata del 24 gennaio di Uomini e Donne vede una Lavinia molto triste, pronta quasi a lasciare il trono. Come più volte ripetuto dalla tronista, l’attenzione dei corteggiatori nei suoi confronti è quasi inesistente, i ragazzi infatti sembrano essere interessati a lei solo ed esclusivamente durante le esterne, dunque, quando ci sono le telecamere. Gli opinionisti sembrano dare manforte all’impressione della ragazza che, a questo punto, potrebbe non terminare il suo percorso all’interno del programma. Durante la registrazione infatti più che un torno pronto a giungere al termine ci sono solamente sfuriate e giustificazioni che non sembrano dare alcuna buona impressione.

Raggiungerà Lavinia la meta finale o deciderà di interrompere il percorso ad un passo dalla fine. Dal loro canto i due Alessio, corteggiatori della ragazza non offrono alcuna valida spiegazione, anzi accusano lei di non avere interesse. Federico invece sembra abbastanza preso dalle sue corteggiatrici così come è possibile vedere dalle esterne, chi sceglierà?

Il torno Over: c’è un nuovo Giorgio Manetti

All’interno del parterre maschile non è passata indifferente alle dame la presenza di Alessandro Sposito. L’uomo sembra aver fatto breccia all’interno dei cuori di ben cinque dame tra cui l’immancabile Gemma con cui la conoscenza sembra andare avanti.

Finita l’unione idilliaca con Paola, abbandonata da Antonio, la conoscenza continua con altre quattro donne, anche se, Desdemona, sembra aver captato qualcosa di negativo nel comportamento dell’uomo.

Pare infatti che la visibilità sia al centro del suo interesse e Tina deciderà così di mettere alla prova l’uomo, le dame invece credono nel suo interesse sincero e decidono di continuare la conoscenza pur consapevoli che lui esca con tutte. Per quanto riguarda Biagio, durante la puntata ci saranno delle news sulle sue conoscenze, sia fuori che all’interno dello studio.

Potrebbe essere arrivato il momento in cui il cavaliere spicchi il volo, abbandonando il programma.