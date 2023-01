Giorgio Manetti vuole tornare a Uomini e Donne, ma lancia una frecciatina al programma:”Nessuno di loro ne è in grado”

Per tre anni è stato uno dei protagonisti assoluti di Uomini e Donne, uno dei programmi più seguiti di Maria De Filippi. Sicuramente i fan più accaniti del dating show si ricorderanno molto bene della love story tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani. Il gabbiano, così come era stato soprannominato proprio da Gemma, non è appare in tv già da molto tempo, ma che fine ha fatto? Poco tempo fa, il cavaliere è intervenuto a Radio Cusano Campus e ha raccontato cosa fa oggi.

Giorgio Manetti: che cosa fa oggi?

Da quando Giorgio Manetti, ex cavaliere di Uomini e Donne, ha lasciato definitivamente il programma condotto da Maria De Filippi, non si hanno avute più sue notizie.

Giorgio ha lasciato la trasmissione nel 2018 e subito dopo sembra si sia fidanzato. Ad oggi, però, secondo alcune voci di corridoio è tornato ad essere single. A partire dal 2018, però. il Gabbiano, è stato impegnato in alcuni suoi progetti lavorativi. Innanzitutto ha aperto una rubrica sui consigli d’amore su una rivista chiamata Mio. Dopodiché si è iscritto a ben due diverse agenzie per attori. I fan dell’ex cavaliere, poi, ricorderanno sicuramente del suo libro Il gabbiano e le sue principesse, uscito nel 2017, dove raccontava anche della sua love story con Gemma Galgani.

Giorgio, poi, è riuscito a portare a termine anche altri suoi progetti lavorativi, di cui, però, non si sa ancora molto. Adesso che è tornato single, i fan si aspettavano un suo ritorno nel programma, ma sono rimasti delusi. Giorgio ha voluto quindi allontanarsi un po’ dai riflettori, anche se nel 2021 ha sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

Perché è finita la sua storia d’amore con Gemma Galgani?

I due si sono frequentati a lungo all’interno del programma, ma la loro storia d’amore è finita ufficialmente nel 2016, ma per quale ragione?

Giorgio Manetti aveva proposto a Gemma di uscire insieme da Uomini e Donne per continuare la loro relazione al di fuori dei riflettori, ma Gemma aveva rifiutato, perché convinta che lui non fosse veramente innamorato.

Giorgio Manetti oggi ha dichiarato di essere entusiasta all’idea di tornare nel programma, ma solo a determinate condizioni. Lo ha spiegato in un’intervista a Nuovo: “Tornare a Uomini e Donne? D’istinto sì e lo farei per dire a tutti: ‘Cominciamo a parlare di cose serie. Il problema è che mi chiedo chi delle persone in studio possa farlo perché da quello che mostrano in tv credo che nessuno di loro ne sia in grado”.