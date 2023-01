Miss Italia, finalista muore giovanissima: il dolore del marito di lei, “Te ne sei andata dall’oggi al domani”

Giorno di grande lutto per Miss Italia: è morta ancora giovane una delle protagoniste del programma, che raggiunse un ottimo risultato nel 2004 -ano in cui la vittoria andò a Cristina Chiabotto.

Antonella Fragiello, 37enne, è infatti morta nelle scorse ore: era malata da tempo. Nel 2004 aveva ottenuto il titolo di Miss Benessere Orogel, arrivando tra le finaliste.

Antonella Fragiello era sposata felicemente e da molto tempo sapeva di essere malata. Negli ultimi tempi la situazione si era aggravata moltissimo. Ai suoi funerali, si quali ha assistito una folla di persone. Il marito ha salutato la Fragiello con una lettera per l’ultima volta: “Il giorno del nostro matrimonio mi scrivesti una lettera.

Facesti un patto con Gesù: volevi guarire, guarire per me, per noi tutti. Ma alla fine non ce l’hai fatta. Te ne sei andata così, dall’oggi al domani, senza darmi il tempo di stringerti ancora e riempirti di baci. La tua assenza fa male, amore, fa tanto male. La tua assenza fa rumore. Questa casa è vuota. Nulla intorno a me ha più sapore.Quante cose mi hai insegnato- e spesso senza neanche parlare. Ho imparato da te nella nostra quotidianità, dai gesti verso me e verso gli altri. Che donna sei stata.

Una parola dolce per tutti, una spalla su cui piangere.

Il marito Carlo ai funerali: “Grazie di aver scelto me”

Sei stata la moglie migliore che potessi mai desiderare, la figlia che ogni padre vorrebbe, la sorella e l’amica che tutti vorrebbero.

Ho sempre pensato, amore mio, che non conoscerti fosse come perdersi qualcosa di importante e profondo nella vita.Hai sempre avuto un desiderio: morire con dignità. Così è stato. Te ne sei andata come tu volevi.Grazie di tutto amore mio. Grazie di aver scelto me come tuo compagno di vita su questa Terra. Per me è stato un onore averti accanto, poterti amare ed essere amato da te.

Ti amo immensamente. Tuo per sempre, Carlo”.